Ce le-a interzis Dan Negru copiilor săi. Vedeta Kanal D, interviul momentului în România. Ce spune despre elevii „drogați” și revenirea lui la Revelion EXCLUSIV

Dan Negru (52 de ani), vedeta Kanal D, se bucură tot mai mult de aprecierile internauților, datorită comentariilor sale acide și îndrăznețe. Bate țara-n lung și-n lat și postează pe conturile sociale fotografii cu neregulile pe care alții vor să le ascundă sub preș.

În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Dan Negru ne-a vorbit despre frumoasa lui familie, despre meseria de profesor, despre televiziune și problemele din România. Iată ce ne dezvăluie și referitor la ”specialitatea casei”, un nou show televizat, de Revelion.

Ce le interzice Dan Negru copiilor săi

Dan Negru are doi copii, Dara și Bogdan, însă nu i-a înscris la unități particulare de învățământ, precum alți părinți din showbiz, deși taxa nu ar fi fost deloc o problemă.

În plus, Dan a decis să nu își expună copiii, pe conturile sociale, fiind temător, în această privință.

Despre copiii lui: ”Nu sunt vedete de TikTok. Îi las să-și trăiască liniștiți copilăria”

Playtech Știri: A început noul an școlar. Ce materii le plac copiilor tăi și ce meserii și-ar dori? Care dintre ei ar fi mai tentat de showbiz?

Dan Negru: Îi țin departe de showbiz. Îi las să-și trăiască liniștiți copilăria. Nu sunt vedete de TikTok, nu apar în reviste, e mai liniște așa. Nici măcar la meserii nu s-au gândit. Primii ani de școală construiesc omul, caracterul lui, și de-abia apoi vine profesia. Asta trebuie să-i învățăm și pe părinți, să nu pună presiune pe profesia copiilor, în primii ani de școală. Atunci, se face omul, nu meseriașul.

Playtech Știri: Ai călătorit în zeci de țări. Unde ți-ar plăcea să locuiești, dacă ar fi să ai această alegere? De ce în România mâncarea e cu mult mai scumpă?

Dan Negru: Nu m-aș descurca în alte țări. Dar mă simt bine în Timișoara. Încă nu m-am adaptat Bucureștiului, deși locuiesc în el de vreo 20 de ani. Lucrurile sunt mai scumpe în România, din cauza lăcomiei alor noștri. De asta n-o să putem să scăpăm. De lăcomia noastră…

Este și profesor universitar: ”Un fost student lucrează la BBC”

Playtech Știri: Ești și profesor la Universitate, la Jurnalism, în Timișoara. Cum ai descrie noua generație de studenți?

Dan Negru: Când eram eu copil, ne căutau de păduchi. Acum, pe copii îi caută de droguri. Asta e diferența. Dar, am încredere! Am avut câțiva studenți admirabili. Unul din ei lucrează la BBC, în departamentul de reserch audiențe, și îmi trimite în fiecare dimineață audiențele tv din Anglia, el se ocupă de analiza lor în BBC.

Despre discriminarea de vârstă, în România: ”La noi, vârsta lui Gică Petrescu era subiect de bancuri”

Playtech Știri: Anul acesta ai prezentat foarte multe evenimente, ai fost la un pas de a fi și gazda Festivalului Mamaia. De ce vedetele de top, precum Angela Similea, nu-și mai găsesc locul pe scenă? Marina Voica își exprimase dezamăgirea că a cântat, deși numele ei nici nu figura pe afiș, fiind trecută doar la categoria ”surprize”.

Dan Negru: Pentru că România e lovită de discriminarea de vârstă. Larry King devenea celebru la 54 de ani! Avea vreo șansă la noi? Îl angaja vreo televiziune, la 54 de ani? Televiziunile din România n-au niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani deși, în lumea civilizată, știrile sunt prezentate de jurnaliști de peste 50-60 ani, pentru că ei au experiență și credibilitate.

Giani Morandi a prezentat anul ăsta San Remo la 78 de ani. La noi, vârsta lui Gică Petrescu era subiect de bancuri! „Ole, Ole, ieși afară, moșule!” erau scandările împotriva Regelui Mihai în anii ’90. Regele avea atunci 70 de ani. România are discriminare de vârstă, dar toți tac, nu au curajul să o spună!

Playtech Știri: Ce daruri ai primit de la fani, de-a lungul anilor?

Dan Negru: Am primit, cândva, un mânz, de la câțiva colegi, dintr-o emisiune veche. E greu să primești un cadou, cu care nu știi ce să faci. Mi-a luat vreo două luni să-i găsesc un loc unde să-l duc.

Ce îi urează lui Mircea Radu, din Echipa de Aur a prezentatorilor tv, revenit recent pe micul ecran: ”Va reuși!”

Playtech Știri: Recent, a revenit, pe micul ecran, și Mircea Radu, fostul tău coleg din echipa lui Valeriu Lazarov. Se pare că e greu să renunți, definitiv, la televiziune, odată ce ai ajuns aici. Ce îi urezi, la început de nou drum?

Dan Negru: Sunt convins că Mircea Radu va reuși la Metropola TV să-și continue pasiunea. Am avut șansa să fiu contemporan de grilă tv, cu emisiunea lui, ”Din Dragoste”, și țin minte ce succes mare a fost. ”Din Dragoste”, ”Surprize-Surprize” și ”Iartă-mă!” au fost marile hituri create de Valeriu Lazarov.

Playtech Știri: Te-ai născut în Timișoara, dar locuiești în București, de 25 ani. Nu te sperie cutremurele din Capitală, tot mai dese, în ultima perioadă?

Cred în destin și cred că greu îl poți influența. Dacă e să se întâmple, poți să fii în cel mai securizat buncăr.

Cum îl răsfață mama lui, când o vizitează la Timișoara

Playtech Știri: Cum te răsfață mama ta, când o vizitezi la Timișoara? Îți mai trimite și acum conserve la București?

Dan Negru: Primesc tot ce se poate! Mama are 80 de ani și încă are energie și putere. De fiecare dată când ajung în Timișoara ea ne pregătește mâncarea preferată, pentru fiecare dintre noi. Și suntem 4.

Dan Negru, veste bună despre un nou Revelion televizat

Playtech Știri: Vei avea, în total, în România, la Kanal D, și în Republica Moldova, la Prime TV, cinci emisiuni concurs de cultură generală. Ești ”regele audiențelor”, în continuare. Deși de-abia a început toamna, revin cu întrebarea: ”Vei mai face Revelioane, la tv?”

Dan Negru: 25 de ani am prezentat Revelioane, un sfert de secol, într-o țară care are de totul un secol. Adică, din istoria modernă a României, care are un secol, un sfert eu am făcut Revelioane. O să-ți spun ceva, n-am mai spus-o: ”Da, cândva, voi reveni la un Revelion televizat! Dar nu știu încă anul”.