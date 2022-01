Novak Djokovic, pasibil de închisoare. Cum ar fi mințit campionul sârb autoritățile australiene VIDEO

Novak Djokovic, pasibil de închisoare. Numărul 1 mondial a primit, în instanță încuviințarea de a intra în Australia. Campionul sârb și-a început deja antrenamentele în vederea participării la Australian Open. Dar situația lui Novak Djokovic se poate schimba oricând. Mai ales că el, se pare, ar putea avea mari probleme cu declarațiile din formularul completat la intrarea în țara de la Antipozi.

Novak Djokovic, pasibil de închisoare. Liderul ATP a fost eliberat din hotelul de emigranți și și-a reprimit viza de intrare în Australia. Totul, în baza sentinței date de un judecător australian, luni, care a revocat decizia autorităților australiene de a anula viza campionului sârb.

Novak Djokovic s-a deplasat deja, chiar luni, pe terenul de joc de la Australian Open, unde a efectuat primele antrenamente.

Dar Novak Djokovic poate avea, în continuare, probleme cu rămânerea în Australia. Ministrul Imigrării, Alex Hawke, dispune, conform legii australiene, de puterea de a decide deportarea jucătorului, indiferent de sentința justiției. Iar unul dintre motivele analizate de Ministerul Imigrării pentru o asemenea decizie drastică ar fi chiar „eroarea” sau minciuna lui Djokovic din formularul completat la intrarea în Australia.

Publicația australiană The Age scrie că Novak Djokovic este suspectat că ar fi mințit în formularul completat la intrarea în Australia. Mai exact, liderul mondial ar fi bifat că nu a călătorit cu 14 zile înainte de sosirea la Melbourne. Dar acest lucru se pare că e fals, scrie sursa citată.

Djokovic a petrecut Crăciunul în țara natală, Serbia, după care ar fi zburat în Spania, lucru pe care nu l-a menționat în declarația completată la sosirea în Australia.

Conform aceleiași publicații, Novak Djokovic s-ar fi deplasat în Spania, unde s-a pregătit la Academia de Tenis Soto din localitatea Sotogrande. Mai multe clipuri postate pe Twitter pe contul academiei îl înfățișează pe numărul 1 ATP la pregătiri, inclusiv alături de fiul său și un prieten de-ai acestuia.

Novak Djokovic și-a cumpărat o proprietate în Marbella, pe coasta Spaniei, în 2020. Localitatea se află la 45 de minute de mers cu mașina de Academia din Sotogrande. Potrivit presei australiene, Djokovici ar fi părăsit Spania în 4 ianuarie, cu destinația Melbourne, unde a ajuns pe 6 ianuarie, trecând și prin Dubai.

Prin urmare, Djokovic a călătorit în ultimele 14 zile dinaintea sosirii în Australia, iar minciuna din formularul completat de el ar putea fi motivul perfect pentru deportarea lui. Ba chiar și pentru o pedeapsă mult mai aspră, conform legilor australiene. Guvernul federal e așteptat să ia o decizie finală în cursul zilei de miercuri, 12 ianuarie.

Nice to see the human side and values of @DjokerNole after practice yesterday.

His son and friend had walked clay onto the hard courts and he wouldn’t let them leave until the court was fully cleaned.

👏👏👏 pic.twitter.com/kKajewi3gE

— SotoTennis Academy (@SotoTennis) January 1, 2022