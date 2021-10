Ce joburi a avut Feli Donose până să devină celebră. Puţini artişti ar recunoaşte: “Descopeream supa la plic”

Astăzi este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. Are 35 de ani, o voce senzațională, o carieră de invidiat și o familie fericită, însă viața nu a fost mereu ușoară pentru Feli Donose. Faimoasa artistă și-a deschis sufletul într-un interviu acordat celor de la Impact, în care a vorbit despre depresie, fericire, muzică și împlinire.

Frumoasa blondină cu ochi de copilă și voce de înger a trecut prin momente dificile la moartea tatălui său. Suferința a aruncat-o în ghearele depresiei de unde a ieșit cu greu. „Dramatica pământului”, așa cum se autoironizează Feli, râde, plânge, se bucură și suferă precum orice om, trecând cu ușurință de la stări de extaz la cele de agonie.

Deși astăzi este o cântăreață de succes, cu milioane de fani care o adoră, începuturile ei au fost destul de dificile. Feli a declarat că înainte de a-și urma visul de a deveni artistă lucra la o agenție de vânzări și a fost și ospătăriță.

Am lucrat într-un fast food, apoi s-a deschis primul mall din Cluj şi m-am angajat acolo. Şi uite aşa am reuşit, din lumea asta de barman-ospătar, să supravieţuiesc uşor-uşor tot mai bine. Eu m-am dus orbeşte în Cluj că am zis că e un oraş mai mare, cu posibilităţi mai mari de a face muzică, poate găsesc pe cineva.”, a declarat Feli Donose, exclusiv pentru Adevărul .

Dintre toate clipele dificile pe care Feli le-a trăit până la 35 de ani, moartea tatălui ei, bărbatul pe care l-a idolatrizat în copilărie, a fost cea mai cruntă lecție de viață. Părinții artistei au divorțat pe vremea când artista era la început de adolescență.

După ce s-a certat cu tatăl ei, cel cu care nu a vorbit preț de doi ani, părintele lui Feli a murit la scurt timp după ce au revenit la sentimente mai bune.

„Într-o zi, când eram în drum spre Ploieşti că aveam concert, am pus mâna pe telefon şi l-am sunat. El era pe o schelă, lucra cu frate-miu, care m-a sunat şi m-a întrebat: „Feli, ce ai vorbit cu tata? De-abia s-a dat jos de pe schelă că plânge“. El credea că m-am luat de el. „Nimica, l-am sunat să văd ce mai face“.

M-a sunat tata înapoi şi am vorbit 37 de minute pe ceas. I-am spus că îl iubesc, mi-a spus şi el înapoi. După asta, ca într-un film din ăla siropos, am conştientizat că eu am vorbit cu tata la telefon şi a început să îmi tremure mâna, iar prima minciună care mi-a venit în minte era, evident: „Nu mai am semnal“ (Râde). Şi aia a fost împăcarea mea cu tata.

După care, tata a murit în somn. Eu am visat că a murit cu două săptămâni înainte să se întâmple, dacă îţi vine să crezi. Am visat că mă sună cumnată-mea la nouă dimineaţa şi îmi spune: „Tu, Feli…“, urmat de o pauză, iar eu întreb: „Ce? Tata?“ – „Da“. Peste două săptămâni, m-a sunat într-o dimineaţă la ora nouă: „Tu, Feli…“, a declarat emotionață Feli pentru sursa citată.