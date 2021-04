Drama pe care Feli a trăit-o în copilărie. I-a spus tot lui Răzvan Simion care a rămas uluit de pățania artistei

Artista Feli Donose a venit azi în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani unde a interpretat live cea mai nouă piesă a sa, ”Puiule, Puiuțule”, o piesă care vorbește despre suferințele artistei.

Într-un dialog cu Răzvan Simion, Feli Donose a mărturisit că a suferit mult în copilărie, din cauza faptului că ceilalți o necăjeau pe seama fizicului ei. Artista a povestit toată durerea sa.

”Când eram mica mi se zicea ”girafa”, ca am gatul lung, mergem cocosata ca sa nu se vada asta, pana când mi-a zis mama ca unde ma duc asa, ca trebuie sa merg mandra, ca sunt frumoasa. Eu nu m-am uitat in alte gradini decat in a mea. Cand m-am vazut in unele poze in care eram grasuta, imbracata in fustitie, mi-am zis ”mai, dar de ce nu imi placea de mine, ca eram chiar draguta”. Si cineva mi-a zis ca ceilalti ma faceau, de fapt, sa ma simt asa, si nu eu”, a mărturisit Feli Donose.