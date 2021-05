Ce iubește Gigi Becali cel mai mult, după familie și fotbal. Pasiunea lui secretă a fost dată în vileag (exclusiv)

Alexandru Ciucu, în vârstă de 45 de ani, în calitate de furnizor al Casei Regale a României, a făcut costume speciale nu doar pentru regele Mihai, ci se mândrește cu costume lucrate pentru personalități precum Gigi Becali, patronul FCSB, dar și pentru președintele Klaus Iohannis și soția lui.

Alexandru Ciucu a vorbit despre colaborarea sa cu celebrități din România. El a vorbit despre cum a colaborat cu Gigi Becali, dezvăluind că acesta are o pasiune aparte pentru hainele elegante.

“Despre Gigi Becali pot spune cu uşurinţă că e o persoană îndrăgostită de haine. Are o pasiune aparte pentru hainele elegante şi, în special, pentru costume. Ştie să le pună în valoare, aşa cum puţin alţii fac asta. Gigi Becali are şi un trup bine făcut fizic, iar costumele pe care şi le alege pun asta în valoare. În plus, îşi alege cu grijă şi culorile. Nu îl veţi vedea pe Gigi Becali îmbrăcând costume în culori terne, în gri uni sau negru uni, indiferent de ocazie. Îmi amintesc că i-am creat special, pentru nunta fiicei sale, Teodora, un costum negru cu inserţii şi dungi mov. Am folosit un lurex special pentru asta, iar costumul i-a venit ca turnat, punându-l din nou în valoare!”, a declarat Alexandru Ciucu pentru impact.ro.