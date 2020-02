Cum a apărut Corina Chiriac la ziua lui Alexandru Ciucu. Soțul Alinei Sorescu, surpriză de proporții

Alexandru Ciucu și-a serbat ziua de naștere cu fast, așa cum se cuvine! Creatorul de modă a primit o surpriză deosebită din partea Corinei Chiriac. Ce i-a dăruit artista în ziua în care acesta a făcut 44 de ani și cum i-a surprins designer-ul pe invitații săi?

Alexandru Ciucu a împlinit vârsta de 44 de ani în ziua declarată ca fiind cea mai simetrică. La petrecere au fost invitați cei mai dragi și apropiați prieteni ai săi, iar de la eveniment nu a lipsit cântăreața Corina Chiriac. În cadrul evenimentului, artista a făcut un show de zile mari. În recitalul care a încălzit inimile tuturor a inclus celebrele piese: Strada Speranței, Opriți timpul, Ce mică-i Vacanța Mare. Uimirea pentru invitați a fost atunci când Alexandru i s-a alăturat Corinei și a cântat și el bucăți din hiturile acesteia.

“Nu am mai avut de mult timp o petrecere așa mare de ziua mea si mi o doream. Au venit peste 100 de oameni și sunt fericit că au fost alături de mine. Mă gândesc deja la anul să fac o petrecere tematică, poate un bal mascat. Am avut-o ca invitat special pe Corina Chiriac care a și cântat ‚La mulți ani la miezul nopții, împreună cu Alina și ceilalti invitați. Invitând-o să cânte la petrecere, am vrut cumva să ‚opresc timpul și să-mi întorc invitații în vremea copilăriei, să mai trecem pe ‚Strada Speranței, la parter, să ne aducem aminte ‚ce mică era Vacanța Mare”

Alexandru Ciucu