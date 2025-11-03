Monica Gabor, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Irinel Columbeanu în timpul vizitei în România

După mai bine de un deceniu petrecut peste Ocean, Monica Gabor a revenit, în sfârșit, în România. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu, stabilită în Statele Unite din 2011, a fost surprinsă de paparazzi în Capitală, într-o ipostază cu totul diferită față de imaginea cu care o cunoștea publicul din perioada ei de glorie. Discretă, simplă și departe de fastul care o caracteriza odinioară, Monica pare să fi adoptat un stil de viață mult mai liniștit și mai discret.

Monica Gabor, apariție discretă în București

Potrivit imaginilor surprinse de Spynews.ro, Monica Gabor a fost văzută în București, în apropierea imobilului în care locuiește temporar. Aceasta purta o ținută complet neagră, lejeră, precum și o mască de protecție, semn că ar fi putut fi răcită sau, pur și simplu, a vrut să evite atenția publicului. Cu toate acestea, un detaliu a atras privirile: geanta de lux, estimată la aproximativ 20.000 de euro, care a completat outfitul minimalist.

În imaginile publicate, Monica a fost surprinsă intrând într-o farmacie, apoi într-un supermarket, de unde și-a cumpărat un fresh de fructe, iar ulterior a vizitat un magazin de haine. Activități banale, dar care contrastează puternic cu perioada în care vedeta era prezentă constant la evenimente mondene, emisiuni TV și se afișa în vacanțe de lux.

Revenirea Monicăi Gabor în România, după mai bine de zece ani, a stârnit curiozitatea fanilor și a presei. Mulți s-au întrebat dacă fosta doamnă Columbeanu îl va vizita pe Irinel, internat în prezent într-un azil din Capitală, și dacă cei doi vor avea o revedere după atâta timp. Deocamdată, ea nu a oferit nicio declarație publică, preferând să își păstreze discreția.

Cum s-a schimbat viața Monicăi de când a plecat în America

Monica Gabor s-a mutat în Statele Unite ale Americii în 2011, după divorțul de Irinel Columbeanu. Acolo, și-a refăcut viața alături de Mr. Pink, un om de afaceri din Los Angeles, iar imaginea ei s-a transformat treptat: dintr-o vedetă a podiumului de modă, într-o femeie rezervată, cu o prezență publică limitată la postările rare de pe rețelele sociale.

În timp ce Monica a ales o viață retrasă în America, Irina Columbeanu, fiica ei și a lui Irinel, a revenit de câteva ori în România. Adolescenta și-a vizitat tatăl la azil și a participat la mai multe evenimente mondene, semn că relația lor rămâne apropiată. Recent, Irina a atras toate privirile pe podiumul unui show de modă organizat de Cătălin Botezatu la Cluj-Napoca, unde a impresionat prin eleganță și rafinament.

În contrast, Monica a preferat să fie cât se poate de discretă și a evitat aparițiile la evenimente mondene sau interviurile.