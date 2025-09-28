Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?

Viața fostului milionar Irinel Columbeanu a fost mereu în atenția publicului, atât pentru opulența cu care se afișa în perioada sa de glorie, cât și pentru decăderea bruscă pe care a trăit-o în ultimii ani. Dacă odinioară își permitea să plece din România doar pentru o cină într-un oraș european, astăzi povestește cu amărăciune cum și-a risipit întreaga avere și cum reușește să supraviețuiască doar cu sprijinul celor din jur.

Cum a risipit Irinel Columbeanu ultimii 600.000 de euro

În perioada în care averea sa se prăbușea, Irinel Columbeanu a mai avut un ultim capital important, provenit din vânzarea vilei de la Izvorani. Proprietatea, evaluată odinioară la milioane de euro, a fost vândută pentru 600.000 de euro. În loc să investească banii într-o nouă afacere sau să îi pună deoparte pentru vremuri mai grele, fostul om de afaceri a decis să își trăiască ultima dată viața la fel cum o făcuse mereu: pe picior mare.

„Distracții, fete, mașini. Știam că e ultima sursă, dar nu mi-a păsat”, a declarat Irinel Columbeanu, mărturisind că, în acel moment, nu a vrut să renunțe la stilul extravagant care îl consacrase. Decizia, deși conștientă, a dus la epuizarea rapidă a sumelor pe care le mai avea.

De la lux la datorii și viața la azil

Astăzi, situația lui Irinel Columbeanu este departe de imaginea fostului milionar de la Izvorani. Ajuns într-un azil, acesta se confruntă cu lipsuri majore. Pensia pe care o primește este mică, iar pe deasupra are și poprire pe veniturile sale, ceea ce îl face să rămână cu foarte puțini bani disponibili. Restanțele acumulate pentru plata azilului au devenit o problemă constantă, iar dependența de ajutorul celor apropiați s-a accentuat.

De la o viață în care era obișnuit să comande mașini de lux și să se bucure de distracții costisitoare, Irinel Columbeanu a ajuns să trăiască din mila altora, recunoscând public faptul că se bazează pe sprijinul celor care nu l-au uitat.

Cine îl ajută financiar pe fostul om de afaceri

Chiar dacă vremurile i s-au schimbat radical, Irinel Columbeanu nu a rămas complet singur. În momentele de cumpănă, fosta sa iubită, Romanița Iovan, i-a sărit în ajutor în repetate rânduri. Ea l-a sprijinit cu bani atunci când el nu mai avea cu ce să achite costurile căminului.

„Romanița mă ajută. M-a ajutat când am avut nevoie. Mi-a dat niște calupuri de câte 300 de euro, când aveam nevoie să plătesc aici căminul. Fiica mea mă mai ajută”, a spus Irinel Columbeanu.

În ciuda orgoliului său de altădată, fostul afacerist recunoaște că sprijinul celor din jur este vital pentru supraviețuirea sa de acum. Fiica lui i-a oferit și ea ajutor financiar atunci când situația a devenit critică, însă contribuțiile Romaniței Iovan au fost cele care i-au asigurat un sprijin constant.

O lecție de viață dintr-un destin spectaculos

Transformarea radicală prin care a trecut Irinel Columbeanu rămâne una dintre cele mai comentate povești din lumea mondenă românească. De la o avere estimată la sute de milioane de euro, el a ajuns să depindă de alții pentru a-și asigura traiul de zi cu zi. Propria mărturisire despre cum și-a risipit ultimii bani arată cât de mult a contat pentru el plăcerea de moment, chiar și în detrimentul siguranței financiare.