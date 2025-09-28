Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?

Viața fostului milionar Irinel Columbeanu a fost mereu în atenția publicului, atât pentru opulența cu care se afișa în perioada sa de glorie, cât și pentru decăderea bruscă pe care a trăit-o în ultimii ani. Dacă odinioară își permitea să plece din România doar pentru o cină într-un oraș european, astăzi povestește cu amărăciune cum și-a risipit întreaga avere și cum reușește să supraviețuiască doar cu sprijinul celor din jur.
În perioada în care averea sa se prăbușea, Irinel Columbeanu a mai avut un ultim capital important, provenit din vânzarea vilei de la Izvorani. Proprietatea, evaluată odinioară la milioane de euro, a fost vândută pentru 600.000 de euro. În loc să investească banii într-o nouă afacere sau să îi pună deoparte pentru vremuri mai grele, fostul om de afaceri a decis să își trăiască ultima dată viața la fel cum o făcuse mereu: pe picior mare.
„Distracții, fete, mașini. Știam că e ultima sursă, dar nu mi-a păsat”, a declarat Irinel Columbeanu, mărturisind că, în acel moment, nu a vrut să renunțe la stilul extravagant care îl consacrase. Decizia, deși conștientă, a dus la epuizarea rapidă a sumelor pe care le mai avea.
Astăzi, situația lui Irinel Columbeanu este departe de imaginea fostului milionar de la Izvorani. Ajuns într-un azil, acesta se confruntă cu lipsuri majore. Pensia pe care o primește este mică, iar pe deasupra are și poprire pe veniturile sale, ceea ce îl face să rămână cu foarte puțini bani disponibili. Restanțele acumulate pentru plata azilului au devenit o problemă constantă, iar dependența de ajutorul celor apropiați s-a accentuat.
De la o viață în care era obișnuit să comande mașini de lux și să se bucure de distracții costisitoare, Irinel Columbeanu a ajuns să trăiască din mila altora, recunoscând public faptul că se bazează pe sprijinul celor care nu l-au uitat.
Chiar dacă vremurile i s-au schimbat radical, Irinel Columbeanu nu a rămas complet singur. În momentele de cumpănă, fosta sa iubită, Romanița Iovan, i-a sărit în ajutor în repetate rânduri. Ea l-a sprijinit cu bani atunci când el nu mai avea cu ce să achite costurile căminului.
„Romanița mă ajută. M-a ajutat când am avut nevoie. Mi-a dat niște calupuri de câte 300 de euro, când aveam nevoie să plătesc aici căminul. Fiica mea mă mai ajută”, a spus Irinel Columbeanu.
În ciuda orgoliului său de altădată, fostul afacerist recunoaște că sprijinul celor din jur este vital pentru supraviețuirea sa de acum. Fiica lui i-a oferit și ea ajutor financiar atunci când situația a devenit critică, însă contribuțiile Romaniței Iovan au fost cele care i-au asigurat un sprijin constant.
Transformarea radicală prin care a trecut Irinel Columbeanu rămâne una dintre cele mai comentate povești din lumea mondenă românească. De la o avere estimată la sute de milioane de euro, el a ajuns să depindă de alții pentru a-și asigura traiul de zi cu zi. Propria mărturisire despre cum și-a risipit ultimii bani arată cât de mult a contat pentru el plăcerea de moment, chiar și în detrimentul siguranței financiare.