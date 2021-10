Ce îşi doreşte fiica Andreei Marin foarte mult, dar nu are bani să-şi cumpere

Ce dorințe are fiica Andreei Marin? Tânăra a povestit într-un interviu mult așteptat ce ar vrea să-și cumpere, dar nu are bani. Ce dorește adolescenta care a furat privirile tuturor în cadrul unui eveniment recent?

Andreea Marin este cunoscută ca un om conștient de statutul său și care nu și-a obișnuit fiica să profite de notorietate, astfel a crescut-o cât mai aproape de realitate, încercând să o obișnuiască și cu responsabilitatea banilor.

Violeta este acum o adevărată adolescentă și și-a format deja un caracter. Aceasta a spus că nu își permite să-și cumpere anumite lucruri, ulterior a făcut câteva dezvăluiri despre mama, tatăl și fratele ei vitreg.

Aflată la un eveniment alături de cea care i-a dat viață, Ana Violeta a spus că este un fan al bijuteriilor, dar nu are bani să-și cumpere așa ceva, mai ales că a luat câteva din gusturile mamei pentru lucrurile fine și de bună calitate.

”Nu știu dacă m-aș duce la un magazin, nu le-aș alege neapărat, dar sunt un fan al bijuteriilor. Momentan nu am bani să-mi cumpăr asemenea de chestii, pentru că-mi plac chestiile de calitate și prefer să-mi cheltui cei puțini bani pe care-i mai am pe alte chestii.

De la tata am primit niște bijuterii. Nu le port, pentru că momentan cea pe care am primit-o și îmi plăcea foarte mult am purtat-o nonstop și făceam și baie cu ea și a ruginit grav.

(Un lanț cu cruce de la gâtul ei, n.r.) este de la bunica. Este din aur, înseamnă foarte mult pentru mine și-l port tot timpul. Nu cred că l-am mai dat jos de doi ani”, a spus Violeta, la Prima TV.