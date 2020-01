Raluca Bădulescu, comentarii năucitoare despre Gabriela Cristea. Ce spune despre stilul ei vestimentar

Raluca Bădulescu, cunoscuta vedetă TV, a analizat rochiile de mireasă purtate la nunta din 2019 de prezentatoarea TV Gabriela Cristea, iar rezultatul a fost devastator.

Raluca Bădulescu, comentarii năucitoare despre Gabriela Cristea.

Raluca Bădulescu o face praf, din punct de vedere stilistic, pe Gabriela Cristea, despre care spune că nu trece anul dacă ar fi să ia în calcul ce ținute a purtat prezentatoarea tv la nunta din toamnă cu Tavi Clonda. Într-un material prezentat pe Youtub de Wowbiz.ro, jurata ”Bravo, ai stil” a sfâșiat-o vestimentar pe vedeta Antena Stars. ”Nu pot să înțeleg cum de se îmbrăca așa! Este inadmisibil”, a spus Raluca, apoi și-a explicat afirmațiile printr-o serie de comentarii absolut năucitoare.

O face praf pe Gabriela Cristea

Raluca Bădulescu nu agreează alegerile Gabrielei Cristea și o spune răspicat, printr-o declarație.

”De unde să încep să vorbesc despre rochiile de mireasă ale Gabrielei Cristea și unde să mă opresc. Uite, eu nu sunt în măsură să îmi dau cu părerea despre vreun decolteu generos, toată viața mea am avut sânii prea mari și nu este cazul să îmi zic opinia. Dar…în general, atunci când ai un piept prea mare, adevărat, este bine să îl lași mai la vedere, fiindcă altfel, dacă îl ascunzi, arăți ca un porumbel din Piața San Marco, încoțopenit. Repet…e bine să îl lași la vedere, dar de la a avea un decolteu generos și frumos până la a avea decolteul Gabrielei, e cale lungă. Situația nu este la nivelul bustului, ci la umeri, la claviculă, unde este jale… Dacă noi nu posedăm de la Dumnezeu niște mâini subțiri, cum nici eu nu am și cici Gabi, este necesar să fie pus un material peste ele. Trebuie să mergem la cumpărături să ascundem ”mânoiu ăsta”, așa cu, are Gabriela Cristea și să îl arătăm decent”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Wowbiz.ro.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit pe data de 24 august 2019, în prezența nașilor și a invitaților. Ziua aleasă a fost una emoționantă pentru ei. Cu toate acestea, la momentul respectiv, mulți fani au ales să critice alegerea vestimanetară a vedetei pentru ziua cea mare.