Gabriela Cristea, decizie extrem de grea în legătură cu micuța Iris. ”Am să le păstrez în inima mea!”

Gabriela Cristea, prezentatoarea show-ului ”Like a Star” de la Antena Stars, a luat o decizie grea în legătură cu micuța Iris. Vedeta s-a destăinuit fanilor, pe Instagram.

Acum are o familie extraordinar de frumoasă alături de soțul ei, Tavi Clonda, și de cele două micuțe ale lor, însă până a deveni mamă a avut parte de experiențe dureroase. Vedeta de televiziune a povestit pentru spynews.ro că la opt săptămâni a trebuit să facă întrerupere de sarcină, pentru că aceasta se oprise din evoluție. De asemenea, a primit vestea că trebuie să facă o intervenție pentru că era atât de periculos încât își putea pierde viața, iar aceasta le-a spus că se poate întâmpla o minune dacă mai așteaptă. De atunci încolo, în luna februarie, când destinul a ales să fie altfel, își aduce aminte de fiecare dată ce a pățit.

Acum toate au trecut, dar, după cum e lăsat în popor, când copii cresc, și problemele cresc. Fericită nevoie mare de pruncii săi, Gabriela simte acum cum lucrurile evoluează, iar, în vreme ce trece, copiii se îndepărtează de părinții lor, lucrurile fiind de altfel firești. Începutul de an a adus-o pe vedetă într-un moment sensibil: înțărcatul lui Iris.

„Începutul de an ne-a adus si intarcatul lui Iris. Momentele acelea de “noi doua” sunt cele mai pretioase si am sa le pastrez mereu in inima mea. Noi am optat pentru intarcatul treptat (bland)”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.