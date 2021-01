Ce înălțime au Smiley, Dorian Popa sau Cabral. Cum arată topul bărbaților din showbiz

Cât de înalți sunt unii din cei mai doriți bărbați din showbiz-ul românesc? Ce arată topul? Care e vedeta care se bucură de la mama natură de o înălțime pe cinste și cine e la coada clasamentului?

Topul celor mai înalți bărbați din showbiz-ul românesc

Femeile adoră bărbații înalți din varii motive, dar în special pentru faptul că le fac să se simtă în siguranță. Unde mai pui că pe lângă darul de la mama natură aceștia au și o imagine aparte care le fac pe doamne și domnișoare să suspine îndelung, dar degeaba…pentru că toți se află în relații bine înrădăcinate.

Aici vorbim de nimeni alții decât: Dorian Popa, Smiley și Cabral. Idolul copiilor e unul din cei mai de succes artiști de la noi. A jucat în „Pariu cu Viața”, ulterior a surprins cu rolul din „Sacrificiul” atunci când nimeni nu se aștepta, iar acum încântă pe toată lumea cu joculețele și provocările pe care le face pe YouTube.

Deși fanii susțin că știu toate detaliile despre el, nu mulți au la cunoștință faptul că are 1.84 la înălțime. Cu toate că e rezonabil pentru un bărbat, e în coada topului celor mai înalți masculi alfa din showbiz-ul românesc. Pe prima poziție îl avem pe Cabral Ibacka, urmat de Victor Slav și Toma Cuzin, simpaticul din serialul „Las Fierbinți”. La polul opus se află Dragoș Bucur, Dorian Popa și Randi.

Cabral Ibacka – 2 m

Victor Slav – 1,86 m

Toma Cuzin – 1,85 m

Smiley – 1,85 m

Horia Brenciu – 1,85 m

Dorian Popa – 1,84 m

Dragoș Bucur – 1,83 m

Randi – 1,82 m

Ce cred femeile despre înălțimea bărbaților?

„Am 1.73 de metri, deci sunt suficient de înaltă, și mi-ar plăcea ca iubitul meu să fie mai înalt decât mine. Mi-ar plăcea să fie mai înalt decât mine chiar și atunci când eu port tocuri. Ultimul meu iubit avea 1.85 și îmi plăcea asta, dar ultimii doi cu care am fost înainte de el aveau 1.79. Este o preferință, nu o necesitate. Și sunt dispusă să fac o excepție pentru Zac Efron sau Scott Disick. Am un gen de tip care îmi place. Dar nu o să exclud pe nimeni doar din cauza înălțimii. Poate să fie, totuși, un factor atunci când mai există și alte lucruri la el care nu-mi plac” – Erica, 24 de ani

„Înălțimea nu contează deloc pentru mine. Dar unii tipi sunt complexați dacă sunt mai scunzi decât tine. Fac comentarii despre asta atunci când dansăm sau când vor să mă sărute. Se scuză scurt sau mă roagă să nu mai port tocuri. Eu am 1.61, deci se întâmplă rar să găsesc pe cineva mai scund decât mine. Am ieșit de câteva ori cu un tip care îmi venea până la umăr. Lor le pasă mai mult de înălțime. Tipul cu care mă văd acum este mult mai înalt decât mine și e puțin complicat atunci când ne facem poze împreună sau vreau să tai din imagine ca s-o editez, dar cam atât, asta-i tot. Mi-a plăcut de un tip care avea aceeași înălțime ca mine. Era convenabil în unele feluri, dar nu asta m-a atras la el. Mi se pare mișto să am mereu pe cineva înalt prin preajmă care să mă ajute cu chestiile gospodărești, dar am prieteni pentru asta. Există chestii mai importante la care să te gândești atunci când îți alegi un iubit” – Laney, 31 de ani

(Sursa: vice.com)