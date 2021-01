Anamaria Prodan a scos armele la Gigi Becali. Ce amenințare colosală i-a făcut, războiul a început

Anamaria Pordan l-a amenințat pe Gigi Becali după ce a vorbit la TV despre familia sa. „Este penibil. Are un metru cu mâinile ridicate, pe scăunel! Jur că îl trimit la pușcărie.”

Anamaria Prodan s-a înfuriat după declarațiile făcute de patronul FCSB, sâmbătă, la finele meciului cu Poli Iași. Becali a declarat că nu mai vrea să audă numele ei în club, astfel că toți jucătorii vor trebui să renunțe la colaborarea cu firma ei de impresariat.

„Să plătească Gigi Becali clauzele jucătorilor. Se face de râs zilnic. Dar mai mult oare poate Gigi Becali ? Ne supărăm degeaba. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Se face de râs în fața jucătorilor. În fața țării.

Dar repet. Toți îl știu. Circul lui, nu-l face nimeni. Cu mine, însă, o să-i fie foarte greu. Eu nu-s prostălăii care îi spun cât e de frumos, de bun, de minunat. Ăia în spatele lui leșină de râs ! Este penibil. Ne luptăm fără doar și poate. Are bani să achite clauzele jucătorilor, a declarat Anamaria Prodan pentru Playsport.

„Este atât de mic și la statură și la creier”

Impresara a devenit virulentă când și-a amintit de atacurile pe care fostul partener de afaceri le-a lansat zilele trecute către ea și familia sa, decizând să-l acționeze în instanță dacă lucrurile vor continua pe aceeași pantă. Îl amenință și cu închisoarea.

„Gigi are umeri? Săracul de el! Păi el se uită în oglindă? Are 1 metru, cu mâinile ridicare pe scăunel! Eu l-am ridicat pe el. Ca săracul se chinuie să ia campionatul de ani. Mă ruga să vorbesc în presă de el. Să zic că are bani mulți. Că nu-i pasă de nimeni și de nimic. Se gudura pe lângă mine când ma auzea vorbind la tv.

El, săracul, suna disparat să-l bage în direct. Pe mine mă suna de la emisiuni. Îmi e tare milă de el. Este atât de mic și la statura și la creier … Dacă mai vorbește de familia mea sau de soțul meu, jur că-l trimit la pușcărie”, a completat Prodanca.

Latifundiarul se declară dictator. „De azi, toți jucătorii mei rup contractele cu Anamaria!”

„Anamaria Prodan a avut contacte cu jucătorii FCSB până ieri! De astăzi nu mai are! Eu am dat directivă, gata! După jignirile de ieri, ne facem de râs! Ea m-a jignit pe mine! Eu comand, ei execută! Eu sunt Becali, așa se face la mine, se știe! La FCSB: Faci Ce Spune Becali! Dacă ea e certată cu mine, ce să mai caute oameni de-ai ei la mine în casă? Eu sunt dictator! Le-am zis și ei execută!”, a spus el la Digi Sport.