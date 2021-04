Ce îi face Matilda Pascal-Cojocărița soțului său, după 28 ani de mariaj

Solista Matilda Pascal-Cojocărița, fostă ”Miss România” în 1979, și-a păstrat cochetăria și la 62 de ani. Recunoaște că a avut noroc în dragoste și că soțul ei, violonistul Ștefan Cigu, este bărbatul la care a visat. Solista de muzică populară ne-a povestit, în exclusivitate pentru Impact.ro, despre dragostea lor care nu s-a stins de-a lungul vremii.

Celebrul violonist Ștefan Cigu a împlinit, pe 22 aprilie, onorabila vârstă de 71 de ani, prilej pentru soția lui, Matilda Pascal- Cojocărița, să îi trimită, pe conturile sociale, un mesaj emoționant:

Cei doi artiști formează un cuplu de 28 de ani, dar se cunosc de mai multă vreme. Anul acesta, la aniversarea zilei de naștere a violonistului, ei au serbat, în cadru restrâns:

”Am sărbătorit la un păhărel, în familie, dar au fost și câțiva prieteni. De obicei, aveam casa plină. Ne-am simțit bine. Important este să fim sănătoși. Suntem împreună de aproape 30 de ani. Am rezistat pentru că ne iubim, dar ne și respectăm. Cred că acesta e secretul.

În schimb, Matilda este mai aprigă, dar îi trece repede. Ea susține că acesta îi spune în fiecare dimineață că este frumoasă și că o iubește.

”Contează foarte mult și respectul, într-o relație. Apoi să ții cont de părerea celuilalt, iar noi ne consultăm împreună unul cu celălalt. Soțul meu mă alintă. Îmi spune în fiecare zi că mă iubește și că sunt frumoasă. Ce poate fi mai frumos? Fane are dreptate. Noi de ani de zile apărem împreună, pe scenă, și peste tot… Dacă nu e unul din noi parcă lipsește ceva, de parcă nu am o mână… Și oamenii ne știu așa. Petrecem foarte mult timp împreună și nu ne plictisim unul de celălalt”, a mai adăugat artista.

Cei doi soți se bucură de zile liniștite în familie. Locuiesc la Bistrița, dar au mai evadat pe la Sovata, unde au o căsuță cochetă, fiind vecini cu Nicolae Botgros. Deseori au mai intrat și la salină, la Praid. Concertele și nunțile sunt încă amânate.

”Sper ca lucrurile să se așeze și să revenim la normal. Am trăit din șomaj, dar noroc că mai avem și covrigăria din Bistrița. Nu e o afacere mare, nu câștigăm o avere din covrigi, dar ne întreținem. Am vândut în Postul Paștelui peste 60.000 de covrigi. Am avut timp să supraveghez afacerea. La un moment dat, anul trecut, nu se mai găsea făină și nu știam cum să facem, dar până la urmă ne-am descurcat cu un prieten, care ne-a ajutat”, a mărturisit Matilda Pascal-Cojocărița, în exclusivitate pentru Impact.ro.