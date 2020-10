Matilda Pascal Cojocărița, ca noi toți de altfel, a încercat să treacă cu bine prin perioada aceasta. Criza epidemiologică i-a dat planurile peste cap. Cu toate problemele, Matilda Pascal Cojocărița se poate lăuda totuși că afacerea i-a mers bine.

Chiar în această lună, pe 4 octombrie, Matilda Pascal Cojocărița a împlinit frumoasa vârstă de 62 de ani. Pentru vârsta pe care o are, arată foarte bine, de altfel toți apropiații îi spun asta. Ca noi toți și familia solistei a trecut printr-o perioadă grea acum. Dar se poate lăuda că afacerea ei, de 20 ani, a mers și acum, poate mai mult ca oricând. De mai bine de 20 de ani are o afacere care îi merge brici.

Alături de soțul ei, Ștefan Cigu, cu care este căsătorită de 30 de ani, în urmă cu mai bine de zece ani, cei doi au decis ca o parte din banii câștigați să îi învestească într-o afacere. Au decis că cea mai bună investiție este o covrigărie, pe care au și deschis-o la Buzău.

Afacarea le-a mers foarte bine în toți acești ani. Astfel că au decis să mai deschidă și alte covrigării. În aceste luni, în care aproape totul a stagant, povesteșe artista, ei i-au mers lucrurile ca pe roate, vânzând aproape 100.000 de covrigi, doar în primele luni de pandemie.

„Merge foarte bine covrigăria noastră. Am fost și noi închiși, am avut personalul în șomaj tehnic. Avem 9 angajați și distribuim covrigi în 30 de unități din Bistrița. Mie îmi place foarte mult, mă stimulează această afacere, e în curte la mine, o supraveghez din casă. În plus, am o echipă foarte bună, foarte solidă, care nu necesită mega atenție”, a declarat Matilda Pascal Cojocărița.