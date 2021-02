Matilda Pascal Cojocărița face bani mulți și la 62 de ani. Afacerea de succes pe care o are (exclusiv)

Artista Matilda Pascal-Cojocărița are 62 de ani. Ea a câștigat primul titlu de ”Miss România” la concursul ”Muncă, Tinerețe, Frumusețe”, în anul 1979, la Costinești.

Matilda Pascal Cojocărița face bani mulți și la 62 de ani

Ea este revoltată însă că din cauza pandemiei, firma sa de evenimente este pe butuci:

”Ni s-a spus să ne recalificăm. La vârsta asta este greu. Noroc că am mai avut și alte rezerve. Trăim cu 75% din salariu (șomaj tehnic) și pensie. Am firmă de evenimente. Angajatul meu primește șomaj tehnic, dar eu cu ce mă întrețin? Care-i salariul meu? Nu am un venit pe firma respectivă și am făcut înscrieri pentru a primi ajutor, dar nu a venit. Probabil se dau tacit. Nici de la Credidam nu primim cine știe ce, deși noi am avut și pe pandemie filmări, dar și radiourile au mers și ne-au difuzat. Luăm câte 20 lei, 50 lei, 200 lei de la Credidam. Înainte primeam în jur de 35- 40 de milioane de lei vechi la fiecare jumătate de an sau la an, dar acum dacă primim în jur de 1.000 lei pe an!”, susține Matilda pentru Impact.ro.

Ce afacere are Matilda Pascal-Cojocărița

Artista s-a dedicat însă treburilor casnice:

”Am profitat de timp și am făcut ce a făcut ce a făcut toată lumea. Am făcut curățenie în beci, în pod, în casă. Nu mai știam de 15 ani ce am prin dulapuri. Maestrul (Ștefan Cigu – n.r.) a scris note peste note și ”suita covid 19”. Eu toată vara am stat la mama mea, am avut probleme cu ea. A împlinit 88 de ani, pe 5 decembrie. Apoi am avut timp să-mi adun gândurile, așa, și cel mai mult cred, că am uitat să zâmbim. Iar cel mai greu și cel mai grav este că am devenit îngrădiți, noi care eram obișnuiți cu drumurile și lumea, înconjurați de frumos și de lume, de iubire și de veselie. Să încercăm să facem în așa fel să nu ne dispară din sufletul nostru veselia, să ne menținem starea de spirit. Am mai stat la aer curat la căsuța noastră de la Sovata”, a mai declarat artista, pentru impact.ro. BOMBĂ! Elena Udrea, la tribunal în cazul Caracal. E HALUCINANT ce se întâmplă acum

ȘOC! Monica Pop dă ALARMA românilor. Medicamentele care trebuie evitate, cu orice preț

Ea și soțul ei, Ștefan Cigu, mai au de 21 de ani o covrigărie la Bistrița, acolo unde locuiesc. Și de data aceasta pandemia le-a cam dat planurile pesta cap. Astfel că pentru o vreme, cei doi au fost nevoiți să închidă afacerea și să trimită angajații în șomaj tehnic.