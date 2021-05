Ce îi fac bărbații Ancăi Turcașiu, pe stradă. Vedeta ne-a mărturisit totul, fără pic de jenă EXCLUSIV

Anca Ţurcaşiu a împlinit ieri 51 de ani, dar trecerea timpului nu o sperie, cu atât mai mult cu cât încă arată impecabil, având un trup de fotomodel. La ceas aniversar, artista care a suferit enorm după divorțul de medicul stomatolog Cristian Georgescu ne-a acordat un interviu de suflet, pentru Impact.ro.

Anca Țurcașiu nu-și ascunde vârsta din buletin. Ieri, pe 8 mai, vedeta a împlinit onorabila vârstă de51 de ani. Motiv pentru care Anca Țurcașiu a publicat imagini incitante de ziua ei, de pe litoral:

“Mă simt foarte bine în pielea mea, la 51 de ani. Aşa, ca un element de divertisment, pot să vă spun că pe tort am pus cifrele 1 şi 5, dar nu în ordinea în care ne-am fi aşteptat, adică 51, ci invers, 15. Şi am făcut asta nu fiindcă vreau să-mi ascund vârsta. Nu am cum aşa ceva. Pe de altă parte, sunt conştientă că sunt încă o femeie care mai are ceva de spus”, a declarat Anca Ţurcaşiu în exclusivitate, pentru Impact.ro.