Ce i-au spus medicii lui Theo Rose la ultimul control înainte de naştere. Vedeta a povestit tot fanilor: „Mai aveam o chestie de filmat”

Theo Rose trăiește cea mai frumoasă și interesantă perioadă din viața ei. Vedeta urmează să nască, iar medicul i-a dat cântăreței o veste, la ultimul control. Se pare că micuțul se lasă așteptat, iar artista deja s-a pregătit temeinic pentru venirea pe lume a lui Sasha. I-a pregătit inclusiv cădița și multe alte lucruri.

Theo Rose este cunoscută pentru franchețea și umorul ei, lucruri pe care nu ratează să le arate celor care o urmăresc cu fiecare ocazie pe care o are. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când artista le-a împărtășit fanilor ultimele noutăți privind sarcina.

La ultimul control, cântăreața a aflat că bebelușul mai întârzie puțin. Totuși, nu a fost un motiv de supărare pentru Theo, ci dimpotrivă.

Când a aflat că cel mic întârzie să apară, vedeta s-a bucurat, pentru că mai avea câteva chestiuni de rezolvat. Agitată și mereu în priză, vedeta nu poate să stea prea mult în același loc.

Așadar, când a aflat că nu naște curând, Theo s-a pus pe treabă. Pentru că avea o idee, a mers la machiat și a filmat rapid o idee pe care o avea cap de ceva vreme.

Ca de obicei, artista și-a informat fanii în timp real despre cum decurge ziua ei și ce planuri are.

„Nici nu vă mai zic că n-am stat acasă, că nici nu cred că vă așteptați la altceva. Am fost astăzi la control și mi-a zis doamna doctor că pare că mai vrea să stea.

I-am zis da, foarte bine, ca și așa mai aveam o chestie de filmat și am zis că poate nu apuc să filmez, că nasc.

M-am dus la Malvina și la Andreea și le-am zis hai, fetelor, să facem un look, că am eu o idee, o filmăm noi cu telefonul repede. Și am făcut-o noi cu telefonul și gata”, le-a spus cântăreața fanilor ei.