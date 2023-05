Cum arată Theo Rose cu o lună înainte să nască. Apariție de senzație a artistei la un eveniment FOTO

Radiază de fericire! A început numărătoarea inversă până la momentul în care își va ține în brațe pentru prima oară bebelușul. Pentru multe femei, este cea mai dificilă perioadă a sarcinii, însă îndrăgita artistă tocmai a bifat o apariție de senzație! Cum arată Theo Rose cu o lună înainte să nască. Imaginile, obținute în exclusivitate de redacția Playtech Știri, în galeria foto de mai sus.

Theo Rose mai are doar o lună până la momentul în care își va putea ține în brațe pentru întâia oară copilul. Cu toate că multe femei evită deplasările în ultimele săptămâni de sarcină, vedeta PRO TV a strălucit, din cap până în picioare, la un eveniment la care a participat în urmă cu puțin timp.

În imaginile publicate în exclusivitate de Playtech Știri, artista arată fabulos! Machiată natural și îmbărcată într-o salopetă neagră, mulată, ce îi pune în evidență burtica, Theo Rose radiază de fericire. Viitoarea mămică a fost invitată la petrecerea de lansare a unei noi colecții de bijuterii.

„Astăzi, ies din casă ca să particip la o petrecere care sărbătorește noua campanie pe care ei au lansat-o și a cărei imagine mi-a plăcut să fiu. Am sunat la stilistă, mi-a trimis niște variante de ținute, am ales ce m-a încăput, că…gata, nici L nu se mai închide la spate, de ce să mai….Mi-am spălat părul, mă duc să mă aranjeze fetele. Am aici ditamai punga cu rochiile în care nu am intrat, dar și cu multe bijuterii, să vedem ce o să potrivim la ținuta asta.

Bijuteriile încă mă încap, îi mulțumesc lui Dumnezeu! Nici degetele nu mi s-au îngroșat așa tare, încropim noi de ceva!”, a explicta Theo Rose înainte de apariția fabuloasă la evenimentul organizat de un celebru brand de bijuterii.