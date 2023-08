Românii merg vară de vară în vacanță în Grecia. Cei mai multți au parte de bune tratamente din partea localnicilor, însă sunt și cazuri în care românii se întorc foarte dezamăgiți. Ce i-au făcut polițiștii din Grecia unui turist român aflat în vacanță: „Câtă ură.” Mare atenție dacă faci și tu această greșeală.

Un român și-a povestit vacanța de coșmar de care a avut parte în acest an în Grecia.

Omul povestește cu lux de amănunte abuzul la care a fost supus de doi polițiști greci, în contextul în care a făcut o greșeală banală în trafic.

Printre fotografiile și poveștile frumoase care umplu forumurile de călătorie în Grecia, se regăsește și experiența trăită de un român în această țară.

Cu siguranță că pățania omului le-a lăsat un gust amar chiar și celor care doar au citit ce a pățit.

”Ieri veneam alături de soția mea și cei doi copii ai noștri, dinspre Thassos către Gerakini. Cu 2 km înainte de hotel, într-o intersecție semaforizata, am oprit la semafor, depășind cu 1 metru stalpul semaforului.

Evident mai erau cam 20-25 metri pana în intersecție. O patrulă de la poliția traficului a pornit sirenele, o polițistă ne-a explicat în limba engleza faptul ca dacă am depășit cu 1 metru stalpul semaforului este ca si cum am trecut pe culoarea roșie, deși au fost acolo și au văzut ca am oprit și nicidecum nu am pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului”, își începe omul povestea.