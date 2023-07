Ce a pățit un român în vacanța din Albania. Turistul, revoltat la întoarcerea acasă: ”Ne-au umilit”

Un român a avut parte de o vacanță de groază în Albania. Deși își dorea să se distreze de minune și să rămână cu amintiri plăcute pe viață, așteptările lui au fost pe deplin în înșelate. Bărbatul a vorbit în mediul online despre toată experiența, ce a pățit întrece orice imaginație.

Tot mai mulți români aleg să își organizeze vacanța în afara țării. Unii dintre ei sunt foarte încântați de sejurul petrecut peste hotare, mai ales că prețurile sunt mult mai mici decât la noi. Totuși, mai sunt și persoane care nu au parte de cele mai plăcute experiențe.

Printre cei pățiți se numără și un român care a ales să vorbească despre tot ce i s-a întâmplat în vacanța pe teritoriul albanez. Bărbatul a avut o experiență neplăcută cu vameșii din Albania și cu cei din Muntenegru, ceea ce l-a făcut să regrete alegerea făcută.

Totul a mers ca la carte, s-a distrat de minune în Albania și nu are nimic de obiectat despre cazare și tot ce a vizitat în această țară. Totuși, la plecare, s-a produs o mare eroare: polițiștii de la vamă i-au spus că nu îi găsesc în baza de date, iar ce a urmat apoi întrece orice imaginație.

„Albania și Macedonia mi-au lăsat un gust foarte amar, dezamăgire totală… Am intrat în Albania din Muntenegru miercurea trecută. A fost ok totul până aseară, când ne-am întors spre România.

Aveam cazare în apropiere de Ohrid și am decis să trecem vama dintre Albania și Macedonia pe la Pogradec, Sfântul Naum. Mare greșeală am făcut! La ieșirea din Albania, am dat documentele, ne caută, cică nu ne-au găsit în baza de date”, povestește românul pe un grup de călătorii.