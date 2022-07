Ce i-ar mai fi cerut acum Anamaria Prodan lui Reghecampf. Stă prost cu banii sau doar are pretenții?

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află în plin proces de divorț, după ce au decis să pună capăt mariajului lor de 15 ani de zile. Celebra impresară este determinată să lupte până în pânzele albe, cerându-i o pensie alimentară destul de costisitoare lui Reghe. Ce pretenții financiare mai are agentul FIFA de la fostul ei soț.

Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă. Impresara de fotbal i-a cerut de urgență lui Laurențiu Reghecampf banii de pensie alimentară pentru Bebeto, fiul lor de 14 ani. Instanțele de judecată au decis ca antrenorul să-i dea fostei sale soții suma colosală de 50.000 de euro.

Pe lângă acest lucru, agentul FIFA mai are câteva pretenții financiare, precum aceea ca fostul ei soț să-i plătească o sumă de bani pentr a acoperi cauciucurile de la Ferrari-ul său de 450.000 de euro, susțin cei de la click.ro.

După ce a fost surprinsă la cumpărături într-un bazar din Istanbul, urmăritorii Anamariei Prodan și-au pus întrebări privind starea materială a vedetei, întrebându-se dacă blondina ar avea sau nu probleme cu finanțele.

Anamaria Prodan a început procesul de a-l îndepărta pe Laurențiu Reghecampf din viața ei. A schimbat plăcuțele de la superbul Ferrari din REG în PRD, iar tatuajul său de pe spate, cel care-l înfățișa pe tatăl copilului ei, a fost înlocuit cu un vultur.

Fiica regretatei artiste Ionela Prodan și fostul antrenor de la Universitatea Craiova comunică non-stop, pentru a se consulta privind creșterea fiului lor, Bebeto.

Recent, într-un interviu acordat Revistei VIVA!, agentul de jucători a specificat motivul pentru care băiatul ei nu vrea să-și vadă tatăl.

„Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris. Pe copil nimeni nu îl poate obliga. Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui… Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici.

Până închid ochii o să rezolv puzzle-ul asta: cum a ajuns fetița asta (n.r. – Corina Caciuc) atât de aproape de noi? Laurențiu a fost doar o pradă ușoară”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit celor de la viva.ro.