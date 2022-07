Ce face Anamaria Prodan cu Reghecampf zilnic. Corinei Caciuc sigur nu îi place deloc situația

S-a aflat ce face Anamaria Prodan cu Reghecampf zilnic. Actualei iubite a antrenorului, Corinei Caciuc, sigur nu îi va plăcea deloc situația când va afla ce se întâmplă. Anamaria Prodan a vorbit despre cum decurge relația ei cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf, și, în plus, a dezvăluit ce au ajuns să facă zi de zi.

Anamaria Prodan, părăsită de Laurențiu Reghecampf în favoarea Corinei Caciuc, care l-a făcut și tată pe vestitul antrenor, a făcut dezvăluiri despre cum decurge relația ei cu fostul soț.

Astfel, impresara de fotbal a spus că vorbește în fiecare zi cu fostul soț, lucru care o va enerva pe actuala iubită a acestuia.

„Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris. Pe copil nimeni nu îl poate obliga. Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui… Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici. Până închid ochii o să rezolv puzzle-ul asta: cum a ajuns fetița asta (Corina Caciuc n.r) atât de aproape de noi? Laurențiu a fost doar o pradă ușoară”, a declarat Anamaria Prodan, conform viva.ro.