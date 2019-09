Ce i-a transmis Simona Gherghe Mirelei Vaida, după prima ediție Acces Direct în noua formulă. Fanii nu se așteptau

Mirela Vaida este noua gazdă a emisiunii ”Acces Direct”. Ce i-a transmis vechea prezentatoare, Simona Gherghe, după prima ediție a show-ului în noua formulă?

Simona Gherghe a anunțat recent că se desparte de proiectul care a consacrat-o. Pe rețelele de socializare, printr-un mesaj, prezentatoarea TV a explicat că misiunea sa în cadrul show-ului s-a încheiat, căci acum a intrat într-o altă etapă a vieții sale, fiind și mamă a doi copii, și simte nevoia unei schimbări.

„Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a incheiat. Decizia imi apartine in totalitate si vine dupa multe nopti de nesomn. Am intrat intr-o alta etapa a vietii mele si simt nevoia unei schimbari. Au fost 9 ani plini, cu bune si cu rele, in care am invatat multe. Despre lume, despre viata, despre mine. Am considerat că acum este momentul să fac acest anunț. Este decizia mea să renunț la acest format de televiziune”, a anunțat Gherghe pe Facebook.