Ce i-a transmis Mircea Badea lui Dorian Popa. L-a umilit, în direct la TV

Mircea Badea atacă din nou, dar de data asta l-a avut în vizor pe nimeni altul decât Dorian Popa. Cum l-a umilit pe cunoscutul cântăreț și ce gest l-a adus „În gura presei”?

Dorian Popa a intrat și el în rândul lumii, adică în „În gura presei”. Moderatorul a comentat în cursul serii de miercuri imaginile în care solistul apare susținând un concert la o petrecere, în mijlocul publicului, fără a respecta nicio restricție din cele impuse de oficiali.

Mircea Badea a atras atenția tuturor să fie în continuare precauți, mai cu seamă că România se află într-o situație din ce în ce mai neagră încă de la primul pas al românilor afară din starea de urgență. Jurnalistul a declarat că ar trebui ca lucrurile să fie mai aspre în privința celor care nu respectă măsurile împotriva răspândirii coronavirusului.

„Eu mi-am început ziua văzând că Dorian Popa a ”ghiorlăit”. Că a ”ghiorlăit” e clar. Că s-a dus acolo, la o petrecere, un majorat, la Craiova, unde nu s-au respectat regulile, e adevărat. Că el ”ghiorlăie”, este clar! Dar câți ani îl bagă la pușcărie pentru faza asta? Trebuie să îl bage! Nu ai cum! Trebuie să îl bage la pușcărie! Atunci când greșesc, eu recunosc! Am greșit, cred că am spus niște lucruri care puteau fi interpretate la adresa specialiștilor, foarte des invocați, pe toate canalele de televiziune. Dacă te uiți la talk show-uri, vine vorba despre specialiști. Ei știu cel mai bine, ei decid și pe ei trebuie să îi ascultăm. Sigur, întotdeauna este vorba despre specialiștii din România! Niciodată din orice altă parte. Cred că am spus lucruri pentru care chiar vă cer iertare și le cer și lor pentru că nu mă doare gura, care ar fi putut fi interpretate ca fiind negative. Vreau să vă spun că aici am greșit”

Mircea Badea (Sursa: În gura presei)