Secretul pe care Mircea Badea îl ține ascuns de multă vreme: „Mai psihopat ca mine nu e nimeni”. Ce face încă de la începutul pandemiei

Mircea Badea a vorbit ieri seară despre obsesiile sale în legătură cu protecția împotriva noului coronavirus. Acesta s-a autodeclarat mai obsedat cu regulile decât mulți alți cetățeni, deși aparențele ar fi spus altceva. Cu toate acestea, prezentatorul critică aspru instituțiile care decid cine trebuie să meargă în spital și cine nu este capabil să se protejeze singur.

Care sunt obiceiurile lui Mircea Badea pe perioada pandemiei

În cadrul emisiunii „În Gura Presei”, Mircea Badea a declarat că Legea din Parlament privitoare la carantină și izolare trebuie să pice rapid. Acesta continuă să critice astfel de decizii, în ciuda faptului că numărul cazurilor noi de îmbolnăviri a atins sâmbătă recordul absolut de 700 de cazuri.

Prezentatorul de la Antena3 a dezvăluit că este maniac cu regulile de protecție împotriva transmiterii COVID-19, dar nu consideră necesarăe izolarea și carantinarea obligatorii.

”Legea din Parlament (legea carantinei și izălării -n.red.) trebuie să pice mâine. Nu se poate vota așa ceva! Am înțeles și pandemia, ok. Eu sunt din ăla care mă păzesc, sunt psihopat, mă tund singur. Mai psihopat ca mine nu cred că există din punctul ăsta de vedere al autoapărării față de virus.

Umblu cu aceeași pereche de adidași, nu mă mai încălțat cu altă pereche de adidași de când a început pandemia. Îi las la ușă, îi dezinfectez cu dezinfectant, adică sunt psihopat. Fac tot ce se poate face, dar asta cu să îți arestezi cetățenii, să decidă DSP că eu trebuie să mă duc la spital pentru că nu sunt de încredere …asta nu se poate întâmpla în lumea civilizată și cu asta basta.

Deci, orice mi-ar explica orice doctor nu se întâmplă nicăieri pe planetă și nu trebuie să se întâmple nici în România. Aici nu avem ce să discutăm! Nu se întâmplă din motive corecte, nu se poate întâmpla nici în România”, a zis Mircea Badea, potrivit Antena3.ro.

Mircea Badea, înfuriat pe autorități

De asemenea, Mircea Badea consideră că pe perioada stării de urgență și alertă situația a fost favorabilă pentru că oamenii au stat în casă. Acesta le recomandă autorităților să ia exemplul țărilor grav afectate de pandemie care au reușit să depășească perioada fără a-i obliga pe oameni să rămână în case sau să fie internați cu forța.

”Noi ar trebui să fim nervoși pe ei, că e clar că ei nu au fost în stare să se ocupe. Cât a stat lumea în casa a fost bine. Păi normal că dacă închizi lumea și stăm toți în casă, normal că nu mai circulă nimeni și nu mai circulă niciun COVID și cu asta basta.

Dar ce să vezi, în celelalte țări în care zicem noi că facem parte din UE, lumea nu prea stă chiar în casă. Atunci, cumva or fi făcut țările astea. Ocupă-te tu să faci cum au făcut țările astea, fă cum a făcut Franța unde a fost nenorocire!

Eu personal, cetățean al României, care mă spăl pe mâini de nu mai am mâini, care mă tund singur în baie ca să fiu responsabilul lu’ pește, care port o singură pereche de adidași de când a început pandemia tocmai ca să fie totul sub control, îi las întotdeauna la ușă, îi dezinfectez, port mască de mai are un pic și mi se imprimă pe mufă(…).

Eu apăs pe butoanele de la lift cu cheia care are vârf punctiform și după aia o dezinfectez cu spirt. Mai psihopat ca mine în a mă feri de carcalacu’ vieții nu e nimeni! Credeți-mă, nimeni! Nimeni însemnând nimeni, sunt pur și simplu psihopat„, a mai spus Mircea Badea.