Ce i-a spus Gabriel Cotabiță lui Răzvan Simion despre astrologul pe care îl are: ‘Te demoralizează dacă știi dinainte’

Gabriel Cotabiță a venit azi în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani. El a interpretat piesa de succes ”O nouă zi”, pe care a lansat-o dinainte de pandemie, pe muzica semnată Andrei Tudor, versurile semnate Andreea Andrei.

Gabriel Cotabiță, denumit de Răzvan Simion, în direct, ”Supraviețuitorul” a venit azi în platoul emisiunii de la Antena 1. Acesta a vorbit despre mai multe teme, printre care muzică, filme, dar și… astrologie. Gabriel Cotabiță a vorbit despre muzica care se face la ora actuală.

Chestionat de Răzvan Simion pe seama astrologului personal, care i-ar fi prevestit chiar și evenimentele de sănătate petrecute în urmă cu șase ani, atunci când a suferit un infarct, artistul a spus:

În ce privește starea de sănătate a artistului, amintim că la începutul lunii trecute acesta s-a simţit rău și a fost internat în spital.

”De vreo 2 ani, supraviețuiesc numa’. Se numește Supraviețuitorul. De când am schimbat anul, am trecut prin probleme de sănătate ciudate. De 5 ani mi se tot întâmplă, de când am stat în comă.

Se pare că anul acesta a fost nefast pentru mine. Am fost de Revelion în spital, cu covid-19. Apoi m-am internat cu tiroida, luna trecută.

Nu a fost AVC, daca era, nu mai eram aici. A fost cu tiroida. Nu m-am operat, m-am tratat. Am făcut o astrogramă, mereu fac. Sunt Scorpion, trebuie să știu ce se întâmplă. Mi s-a zis ce urmează”, spunea, recent, Gabriel Cotabiță la emisiunea lui Măruță.

”Astrograma se schimbă, treci prin diverse. Mi-a făcut-o o prietenă la început de an și mi-a zis că o să am o problemă, dar scap de ea. Nu m-am speriat, sunt obișnuit. Problema vine, tot ce poți să faci e să fii pregătit, trebuie să nu te sperii, să nu se sperie cei din jur”, a mai spus artistul.