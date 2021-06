Dan Bittman este un tătic extrem de mândru! Patrick, fiul cântărețului, a împlinit 18 ani. Tatăl său i-a transmis un mesaj extrem de frumos, așa că fanii s-au emoționat. Acesta a demonstrat că este un părinte foarte implicat și că face orice pentru ca să le ofere tot ce e mai bun copiilor săi.

Dan Bittman și Liliana Ștefan au decis să îi transmită câteva mesaje fiului lor, Patrick, ce trece printr-o perioadă extrem de importantă a vieții lui. Cei doi au fost împreună de festivitatea de absolvire pentru a sta alături de fiul lor într-un moment foarte emoționant, iar acum o altă bucurie li s-a întâmplat!

Veselia este mare în familia lui Dan Bittman. Chiar dacă el și Liliana Ștefan nu mai formează un cuplu, aceștia au decis să se implice în viața copiilor pe care îi au împreună și să fie mereu aproape unul de celălalt pentru ca despărțirea să nu îi afecteze pe Alexandru, Patrick și Mark. De această dată, cântărețul și-a sfătuit fiul să încerce să fie pe picioarele lui pentrru că a împlinit o frumoasă vârstă.

Artistul și Liliana Ștefan și-au spus adio după ce au stat unul lângă celălalt timp de 25 de ani, așa că nimeni nu se aștepta ca ei să își dorească să meargă pe drumuri separate. Anunțul trist îl făcea chiar Dan Bittman, ce, la vremea respectivă, dezvăluia că el și mama copiilor săi nici nu mai locuiesc împreună de o perioadă.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns.”, a spus Dan Bittman în trecut.