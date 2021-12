Ce i-a putut spune Zannidache Adelei Popescu, în direct la TV. Toată România a aflat: „Nu am venit aici ca să stau pe canapeaua asta”

Zannidache a fost invitat la Vorbește lumea, emisiune moderată de Adela Popescu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu, unde a vorbit despre planurile de sărbători și muzica sa. Câștigătorul Survivor România 2021 a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a acceptat să apară la Pro TV.

Zannidache a mărturisit că s-a decis să ducă numeroase cadouri la un centru de copii. Cântărețul a explicat că i-a fost destul de greu să meargă în respectivul loc. Acesta a avut nevoie de ajutorul unui apropiat, mai ales pentru că empatizează cu micuții și nu știe ce să le transmită.

„Vreau să îi contrazic pe cei care mi-au zis că nu am cei 7 ani de acasă, vedeți, mi-am dat pălăria jos. De foame știm să gătim, dar nu chestii mari. O omletă, ceva. Nu știu ce fac de Crăciun.

Nu îl sărbătoresc de fel, dar pentru că nu am avut cu cine. Mereu am fost de Crăciun și de Revelion singur. Am ales să mă duc la un centru de copii să fac niște cadouri. Am încercat să conving pe cineva să facem treaba asta, mi-ar fi fost rușine să merg singur.

De multe ori, nu prea știu ce să le zic. Mă uit în ochii lor și mă gândesc la cum era când eram mic și venea cineva la mine. Mi-a fost destul de greu să fac asta, am intrat în zona de disconfort, eu empatizez cu ei.

Nu mai mulțumești copiii cu o napolitană. Depinde de copil, sunt câțiva care sunt mulțumiți cu orice, alții nu sunt. Eu nu pot să cred că sunt un exemplu, cred că sunt o excepție.

Am combinat viața, dar nu sunt un exemplu. Nu recomand să facă tot ce am făcut eu.”, a spus Zannidache la Vorbește lumea.