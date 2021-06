Ce i-a putut face Dani Oțil pisicii sale. Matinalul este complet terifiat acum

Dani Oțil și frumoasa sa soție, Gabriela Prisăcariu, așteaptă un copil. De altfel, matinalul spune că se pregătește intens pentru venirea pe lume a băiețelului său.

Dani Oțil a mărturisit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani un episod petrecut seara trecută, episod care l-a pus serios pe gânduri.

”Am avut un episod interesant noaptea trecuta, ma jucam cu mata si in timp ce ma jucam cu ea, s-a tras si s-a lovit cu cu capul de masă. M-am simtit vinovat. Un sfert de ora am fost suparat. Pai daca am suferit ca s-a lovit pisica un sfert de ora, oare cat voi suferi daca se va lovi copilul? Doi ani?”, a spus Dani Oțil, după discuția despre părințeală cu Ruxandra Luca.

De altfel, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt cu pregătirile în toi pentru venirea pe lume a copilului. În aproximativ două luni se va întâmpla minunea, astfel că cei doi viitori părinți au fost în căutare de pătuț. Dani Oțil a mărturisit ieri experiența ”neplăcută” pe care a avut-o când a mers să cumpere un pătuț pentru băiețelul său.

”Ai văzut cât e un pat de copil? E cât un Matiz. Am fost într-un magazin să luăm un pat de copil. Când am aflat cât costă, am zis că e bine, până la 16 ani nu îl mai schimb. Dar doamna de acolo mi-a zis că salteaua trebuie schimbată de câteva ori. Și am plecat imediat… Un pat e cât un Matiz, mai bine îmi luam un Matiz când eram mai tânăr.

Ați văzut că anumite influencerițe au câte 3 paturi de copii pentru un singur copil? Sunt pe Olx acum, nu zic mai multe. Nouă ne place să dăm și bani”, a zis ieri Dani Oțil în emisiunea pe care o prezintă.