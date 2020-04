Ce i-a promis Alex Bodi iubitei lui, după împăcare. Bianca Drăgușanu, în al nouălea cer

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au început să se înțeleagă bine, ba chiar vedeta a spus că relația lor a ajuns într-un moment de liniște sufletească. Așadar, cei doi se pare că au lăsat în urmă scandalurile și bătăile și au revenit la gânduri mai bune.

Ce i-a promis Alex Bodi Bincăi Drăgușanu, după împăcare

Bianca a mai dezvăluit pentru Antena Stars și cum va arăta nunta lor, cel puțin din ce promite cel care urmează să-I devină din nou soț. „Trei săptămâni au trecut de când suntem bine. Nu suntem chiar atât de zvăpăiați precum pare. Nu suntem chiar atât de agitați. (…) Am ajuns într-un moment în care linistea a devenit o prioritate pentru noi pentru că am fost o vreme, mult prea agitați. Și unul împotriva celuilalt și atunci am avut nevoie de o recuparare a timpului pierdut și să ne redescoperit. Suntem împreună de un an jumătate, dar nu mi-a gătit niciodată până acum. Și a fost foarte…altfel”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Alex Bodi i-a promis și luna de pe cer vedetei, dar și o nuntă ca-n poveștile cu prinți și prințese. „Mie mi-a promis o nuntă ca în povești. Vom avea cea mai frumoasă nuntă, dar nu din țară, ci din lume. Noi suntem altfel”, a spus blondina.

Nuntă ca-n povești, după bătăi ca-n filme

Bianca și Alex Bodi au ținut prima pagină a ziarelor de scandal mult timp, după un șir lung de violențe, timp în care vedeta a ajuns laurgențe ba cu o furculiță înfiptă-n mână, ba cu câteva coaste fisurate. Unele dintre violențe au fost recunoscute chiar și de Alex Bodi, care a spus că a lovit-o în mașină, după ce vedeta l-a enervat la culme. S-a aflat chiar și că Alex Bodi i-a oferit soției sale o sumă de bani pentru a nu face publică bătaia încasată. Cei doi au recunoscut public, la TV, că au luat decizia să-și acorde o nouă șansă, după ce omul de afaceri a hotărât să facă primul pas spre împăcare și a dat-o uitării pe presupusa sa amantă.