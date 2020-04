Alex Bodi, schimbare radicală după Paște. Iubitul Biancăi Drăgușanu i-a surprins pe fani

Alex Bodi și-a făcut o schimbare radicală de look, imediat după perioada sărbătorilor pascale. Astfel că iubitul Biancăi Drăgușanu a renunțat la păr pentru o nouă tunsoare. Alex Bodi a pus imaginea pe Instagram.

Fanii lui Alex Bodi au fost surprinși să îl vadă tuns aproape de zero. Aceștia i-au lăudat însă decizia de a face schimbarea: ”Cel mai bine iti sta asa JUR, nu freza aia cu paru lung”, i-au spus fanii.

Alex Bodi și Bianca au stat împreună în autoizolare

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au divorțat cu scandal, dar afaceristul a făcut tot ce i-a stat în putere să o recucerească pe fosta soție. Împăcarea l-a costat scump, și reamintim că acesta a plătit o sumă uriașă de bani pentru a se întoarce de la Londra într-un private jet.

„Bianca și Bodi sunt bine acum, se vede că el o apreciază mai mult și încearcă să-și spele păcatele, să o facă pe ea să-i uite greșelile. Îi gătește, se poartă exemplar cu ea, sunt o adevărată familie împreună. Alex o răsfață, oricum se vede de la poștă că nu poate să trăiască fără ea, nu degeaba a venit din Londra și a plătit 25.000 de euro pe un zbor privat. Pare că și-a învățat lecțiile.

A amenajat chiar și o sală de sport pentru Bianca, îi pregătește micul dejun, cina, o tratează foarte bine. Sunt în autoizolare amândoi la el acasă, de când s-a întors Alex din Londra, locuiesc împreună, lucru care nu s-a mai întâmplat înainte. Se vede că face sacrificii pentru a o recuceri”, au precizat surse apropiate cuplului, potrivit Cancan. Cei doi au stat împreună în autoizolare, la vila sa de la Mediaș.

Proprietatea pare a fi una desprinsă din povești. Ea a fost construită în urmă cu doi ani, are etaj și mansardă. Este mobilată după un stil modern, are șemineu și sală de sport proprie. Are și o curte uriaşă, piscină și un garaj în care intră cele şase maşini de lux.