Ce i-a făcut Simona Hapiuc lui Zanni, la Survivor România 2021: ”Nu știu dacă s-a văzut la TV”

Simona Hapciuc a fost eliminată de la Survivor România 2021, dar încă face dezvăluiri despre războiul existent între Zanni și Elena Marin. Astfel, decizia Elenei Marin de a-l nominaliza pe Zanni pentru eliminare a stârnit un real război.

Artistul s-a arătat șocat de alegerea pe care a făcut-o Elena Marin și a spus că decizia ei nu a fost una corectă, cel puțin din punct de vedere sportiv.

Prin urmare, Zanni i-a reproșat mai multe Elenei Marin, iar aceasta a izbucnit din nou în plâns. Însă în opinia Simonei Hapciuc, Elena Marin este o victimă care este bântuită de traumele copilăriei.

De cealaltă parte, și Zanni a avut niște traume luând în considerare viața grea pe care a dus-o prin orfelinate. Dar vinovat de dezbinare ar fi, se pare, Sebastian Chitoșcă, cel care pune paie pe foc și îi întărâtă pe cei doi concurenți.

„Nu știu dacă s-a văzut la televizor, dar la un moment dat m-am dus la Zanni și i-am pus mâna pe umăr să îl calmez. Elena este o victimă, își atrage genul acesta de comportament pentru că ea nu a trecut peste traumele ei din copilărie.

Zanni a fost foarte influențat de o altă persoană, de Sebi. Eu îl consider pe Sebi responsabil de dezbinarea echipei. Zanni înainte o faceă falsă, dar nu existau aceste injurii. Zanni are doar 5 ani de când a ieșit dintr-un centru de plasament, iar în momentul in care atingi anumite subiecte, de cămin, de familie, nu se mai poate controla.

Eu am avut niște certuri cu Zanni, dar nu au fost la nivelul acesta, mi-a spus doar ca mă victimizez și că scot prea mult în evidență că sunt mama singură. La un moment dat i-am zis ca e Lino Golden 2 și mi-a zis „din momentul acesta nu mai avem ce vorbi și îți declar război”, a spus Simona Hapciuc la Teo Show.