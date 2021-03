Ce i-a făcut Petru Mircea lui Marian, fratele Mădălinei Manole. ”Nu am cum!”

Scandalul dintre Petru Mircea și Marian Manole nu se mai termină. Fratele regretatei cântărețe a încercat să îngroape securea războiului dintre el și fostul său cumnat, dar nu par să revină la sentimente mai bune. Ce a declarat Marian Manole despre fostul soț al surorii sale.

Mădălina Manole s-ar răsuci în mormânt dacă ar ști prin ce trec cei mai importanți bărbați din viața sa. Scandalul dintre Petru Mircea și Marian Manole nu pare să se termine prea curând. Fostul soț al regretatei artiste ar fi refuzat să cadă la pace cu fratele cântăreței, după cum a susținut acesta din urmă, printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Se pare că Petru Mircea nu-l lasă pe fratele Mădălinei Manole să-și viziteze nepotul, fiul regretatei soliste având acum vârsta de 11 ani. Marian Manole a mărturisit că a încercat, de mai multe ori, să se împace cu Petru Mircea, însă fostul său cumnat nu pare să-și dorească să revină la sentimente mai bune.

„Astăzi am încercat o împăcare cu fostul meu cumnat de la Otopeni, soțul Mădălinei! De dragul copiilor noștri! Mihai, băiatul meu, a dorit să-și cunoască vărul, pe Petru jr, fiul Madalinei!

Fiind și un timp frumos afară, călduros, am hotărât să mergem la Otopeni, având ulterior și treabă în București! Nu am avut cum să-l anunț telefonic pe fostul meu cumnat că venim intr-o scurta vizită acolo, fiind blocat de acesta de mult timp pe telefon! Nu am cum să-l apelez!”, a scris Marian Manole pe Facebook.