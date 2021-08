Ce i-a făcut Meghan Markle soacrei sale, Camilla Parker Bowles. De la ce a pornit totul

Meghan Markle și Prințul Harry se află în mijlocul unor controverse încă de când au renunțat la îndatoririle regale, s-au mutat în America și au discutat cu Oprah Winfrey despre problemele din Familia Regală.

Camilla Parker Bowles, supărată pe Meghan Markle. Ce s-a întâmplat

De această dată, s-au aflat mai multe detalii despre relația pe care Meghan Markle o are cu soacra sa, Camilla Parker Bowles, soția Prințului Charles. Se pare că ruda Ducesei de Sussex a fost furioasă după o mișcare greșită făcută de partenera Prințului Harry.

Prințul Harry a dezvăluit, în interviul cu Oprah Winfrey, că tatăl său nu i-a mai oferit sprijin financiar, ba chiar că nu i-a răspuns pentru o lungă perioadă de vreme nici la telefon. În timp ce relația dintre cei doi s-a deteriorat, se pare că există probleme și între Meghan și Camilla.

Ce s-a întâmplat între cele două, de fapt

Anul trecut, Meghan Markle a supărat pe toată lumea după ce și-a încălcat un angajament. Pe atunci, Camilla avea de ținut un discurs despre violența domestică, așa că își dorea ca toată atenția să fie asupra ei, dar nora sa a avut alte gânduri cu privire la acest lucru.

Se pare că Ducesa de Cornwall a rămas cu un gust amar după ce câteva fotografii cu Meghan Markle în timp ce vizita un teatru au apărut în aceeași zi foarte importantă pentru soția Prințului Charles, după cum a dezvăluit expertul regal Russel Myers.

Meghan Markle nu a mai ținut cont de nimic: ‘Unii oameni au avut alte idei’

Discursul Camillei pentru a 10-a aniversare a Festivalului Women of the World de la Londra era plănuit de un an, dar Meghan Markle a furat atenția ce era îndreptată spre soacra ei și a cerut ca fotografiile cu ea, făcute în timp ce vizita Teatrul Național, să fie publicate în aceeași zi.

„Munca Camillei este foarte importantă pentru ea, iar decizia ei de a evidenția problemele violenței domestice la cea de-a 10-a aniversare a femeilor din lume a fost un plan atent gândit. În ultimii patru ani a lucrat încontinuu pentru a scoate în evidență problemele și a ajuta persoanele ce suferă. Desigur, se știa că Harry și Meghan o să aibă apariții publice în săptămâna respectivă, unele private, dar toată lumea a fost de acord că discursul Camillei ar trebui să aibă prioritate. Din păcate, unii oameni au avut alte idei.”, a spus o sursă apropiată de Familia Regală, potrivit Mirror.

Totuși, decizia luată de Meghan Markle a stârnit furie la Palat, mai ales pentru că aceasta a încălcat dorința soacrei sale și a ales să publice câteva fotografii chiar în ziua în care aceasta își dorea să aibă parte de toată atenția pentru a pune accentul pe problemele grave din lume.