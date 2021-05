Ce i-a comentat Mihai Bobonete Mădălinei Ghenea, pe Instagram. Soția lui sigur va fi supărată

Mădălina Ghenea a postat ieri o imagine incendiară pe Instagram, iar la această imagine au fost foarte mulți prieteni virtuali care au comentat și au dat like-uri.

Ce i-a comentat Mihai Bobonete Mădălinei Ghenea, pe Instagram

Printre aceștia, s-a numărat și actorul din Las Fierbinți, Mihai Bobonete, care a ținut să-i remarce frumusețea actriței. În plus, acesta i-a recomandat că dacă vine prin Deltă, se să îmbrace totuși mai gros decât în postarea cu pricina.

”Sărut mâna! Dacă veniți prin Deltă, să luați un fâș mai gros, că încă nu e vreme de tricotul ăla de pe dumneavoastră. Atâta vrusei să vă spui, în rest multă sănătate că ne mai limpeziți și nouă ochii”, a comentat Mihai Bobonete în stilul caracteristic, la imaginea hot a Mădălinei Ghenea de pe Instagram.

Mădălina Ghenea, comparată cu Sophia Loren

Despre Mădălina Ghenea, amintim că în prezent ea participă la filmările filmului House of Gucci, acolo unde interpretează rolul celebrei actrițe, Sophia Loren. Producția urmează să apară pe marele ecran la finele acestui an. În această peliculă. Mădălina Ghenea joacă alături de actori renumiți, precum Al Pacino, Jeremy Irons, dar și Lady Gaga.

Filmul House of Gucci este o productie MGM, care urmăreşte povestea adevarată a Patriziei Reggiani, fosta soție a moștenitorului imperiului, Maurizio Gucci. Acesta a fost ucis în anul 1995, la comanda ei, după ce aceasta a descoperit că i-a fost infidel. În anul 1998, Reggiani a fost condamnată pentru orchestrarea asasinării lui Gucci. Cu toate că a primit o condamnare de 26 de ani de închisoare, ea a executat 18, fiind eliberată în anul 2016.

De multe ori, Mădălina Ghenea a fost comparată cu Sophia Loren, datorită frumuseții ei. Actrița este mama unei fetițe de patru ani. La această vârstă, micuța Charlotte vorbește deja patru limbi străine. Actrița în vârstă de 33 de ani locuiește cu fiica sa într-un apartament în Italia și se ocupă îndeaproape de creșterea și de educația ei.

„Nu e ușor, fac tot ce pot, sper să aibă o copilărie fericită, așa cum am avut eu. Să crești un copil singură nu e ușor, dar Slavă Domnului că o am pe mama care mă ajută foarte mult și mă descurc”, spunea Mădălina Ghenea.