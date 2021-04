Alex Bodi rupe tăcerea despre Mădălina Ghenea. Ce relație au avut cei doi, de fapt

Alex Bodi și Daria Radionova s-ar fi despărțit din cauza rețelelor de socializare. Rusoaica a povestit că bărbatul insista ca ea să publice imagini și să dea detalii din relația lor pe conturile ei, iar ea nu ar fi acceptat, dorind să țină o mantie de discreție peste relație. Există și o altă variantă. Cei doi s-ar fi certat dn cauza faptului că afaceristul o aprecia în mediul virtual pe Mădălina Ghenea.

Detalii despre relația dintre Alex Bodi și Mădălina Ghenea

Alex Bodi a declarat pentru Spynews că nu are nicio legătură cu fotomodelul, dar a menționat că, într-adevăr, o consideră o femeie frumoasă și la care are ce să vadă. De asemenea, acesta și-a asumat că i-a apreciat fotografiile și a mărturisit că nu mai are sentimente pentru fosta parteneră, Daria Radionova.

„Uite eu vreau să o urmăresc şi îi dau like-uri. Femeia este superbă şi am ce să văd. Nu am de ce să îmi retrag like-ul. Le-am dat pentru că aşa simt. I-am zis că dacă le-am dat a fost pentru că aşa am vrut. Nu există suferinţă. Nici nu vreau să fiu perfid sau ipocrit să zic că a fost ceva care se şterge cu buretele. Nu. Este o femeie ok, sufletistă, chiar am avut o impresie super bună despre ea. Mi-a fost alături, m-a susţinut. S-a interpretat că m-a susţinut ea financiar. Niciodată. Mi-a oferit într-adevăr ajutorul, dar nu am avut nevoie nici de un euro, nici de la ea, nici de la nimeni. Chiar vreau să subliniez. Nu cred că pot să spun că o mai iubesc”, a declarat bărbatul.

A subliniat că el a pus punct relației, nu ea

În ceea ce privește separarea de rusoaică, Bodi susține că nu a cunoscut sentimente negative după schimbarea din viața lui, ba chiar a spus orgolios că nu ea a fost cea care a decis ca legătura lor să se încheie. Mai mult, a precizat că a trăit un șoc atunci când a auzit declarațiile fostei sale iubite.

„Nu, de ce să sufăr? Nu există suferinţă. Cine a zis că m-a părăsit? Ea? Ei, nu ai cum să mă părăseşti. Nu există aşa ceva, doar că nu vreau să mai intru în alte discuţii că s-a făcut prea mult caz pe tema asta şi chiar nu vreau să mă implic în mai mult circ.

Văd că se aruncă o grămadă de pietre asupra mea şi eu nu am făcut nimic. Că eu i-am zis ei să rămână acolo? Am avut nişte discuţii. Corect. A zis că nu mai merge. I-am spus că nu mai funcţionează, că sunt prea multe tensiuni, că e prea mult stres, că intervin anumiţi factori şi cred că ar fi cel mai bine şi liniştitor pentru amândoi să rămână acolo, să se focalizeze pe afacerile ei, să îşi vadă de priorităţile ei şi aşa mai departe.

Noi nu ne-am despărţit rău, nu ne-am certat. După au fost anumite discuţii şi într-adevăr lucrurile au luat amploare când am văzut declaraţia ei pentru că pentru mine a fost un şoc”, a completat Alex Bodi.