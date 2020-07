Ce gest a făcut noul iubit pentru Andreea Bălan. Nu se mai ascunde

Deși încă nu a divorțat oficial, Andreea Bălan are un nou iubit, în persoana lui Tiberiu Argint. Andreea Bălan a fost fotografiată recent sărutându-se și îmbrățișându-se cu acesta. În plus, Tiberiu Argint nu pare să se mai ascundă, iar gestul său a fost în văzul tuturor.

Ce gest a făcut noul iubit pentru Andreea Bălan

Andreea Bălan pare că își pune viața personală pe făgașul cel bun, după ce a fost surprinsă în brațele unui bărbat, altul decât cel care îi este soț. Weekendul trecut, vedeta a profitat de vremea frumoasă, dar și de faptul că nu are concerte, și a dat o fugă la mare cu buna sa prietenă, Andreea Antonescu. A fost însă o minivacanță cu iz amoros.

Bărbatul care pare să îi vindece sufletul frumoasei blondine se numește Tiberiu Argint. Acesta are vârsta de 36 de ani și are veleități de om de afaceri. Recent, acesta a făcut un gest în văzul tuturor și a dat like la o postare pe care artista a pus-o pe Instagram și în care ea apare la piscină, în costum de baie. Astfel, se pare că el nu se mai ascunde de opinia publică și își ”declară” liber like-urile către cea cu care a petrecut un weekend romantic.

Reacția lui George Burcea

De altfel, imaginile cu cei doi sărutându-se au ajuns și în văzul lui George Burcea, astfel că, el a avut și o primă reacție.

„Nu prea discută el despre astfel de lucruri, mai face comentarii, dar în treacăt. Însă, vă asigur că George nu este deranjat de faptul că Andreea își reface viața. El și-a asumat o decizie și nu se mai întoarce din drum. Acum, nici nu putem spune că sare în sus de bucurie, să nu fim ipocriți. Este imparțial și, cumva, îi convine ca Andreea să se îndrăgostească din nou pentru că își va recăpăta fericirea și bucuria. Astfel, poate se mai îmblânzește și mai renunță la ostilități. În plus, dacă Andreea este fericită, și fetițele vor fi mai vesele”, au declarat surse din anturajul actorului pentru Impact.ro.