Ce funcții importante a ocupat soția lui George Buhnici. Lorena se laudă cu un CV impresionant

George Buhnici a avut parte de un nou derapaj care a stârnit vâlvă în mediul online. Recent, jurnalistul a făcut o serie de declarații controversate privind siluetele domnișoarelor care merg la mare, pe litoralul românesc. Ce a putut spune vloggerul despre soția lui, Lorena, și ce funcții a ocupat bruneta, în trecut.

Cum arată Lorena, soția lui George Buhnici

Internetul vuiește, după ce George Buhnici a făcut o nouă serie de declarații șocante, de această dată privindu-le pe fetele care afișează pe plajă siluete rubensiene, cu vergeturi sau colăcei.

Jurnalistul a făcut mărturisiri scandaloase pe plaja Neversea din Constanța, sfătuindu-le pe domnișoarele care au un număr în plus de kilograme să meargă mai des la sala de fitness.

„Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul.” a declarat Buhnici la Antena Stars.

Mai mult, George Buhnici a dat-o exemplu pe soția lui, Lorena, care la 41 de ani este într-o formă de invidiat și are silueta unei adolescente.

Ce joburi a avut Lorena Buhnici înainte de a lucra în online

Lorena Buhnici este căsătorită cu celebrul jurnalist din anul 2010, iar cei doi au împreună o fetiță pe nume Ariana Maria. Partenera de viață a fostului prezentator de la I Like IT are un CV impresionant.

Potrivit informațiilor ce apar pe site-ul ei oficial, Lorena Buhnici s-a născut pe 29 noiembrie 1981 la Ploiești. A absolvit cursurile SNSPA – Comunicare și Relaţii Publice, specializare Marketing Politic, din București, și s-a angajat la vârsta de 18 ani.

Soția lui George Buhnici a ocupat funcții impresionante, precum Purtător de cuvânt – Registrul Auto Român (pe toată țara – 42 de filiale), Şef Birou Presă RAR sau Consilier de Imagine pentru un Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor.