Ce frumoasă s-a făcut ”micuța Picasso”. Cu ce se ocupă acum Andreea Nechita

Alexandra Nechita sau ”micuța Picasso” așa cum este supranumită a reușit să uimească America cu picturile sale. În vârstă de 33 ani, Alexandra a fost premiată în urmă cu câteva zile, de românii din SUA, pentru contribuția ei în domeniul artei. Pictorița s-a realizat în America așa cum poate nu ar fi avut ocazia să o facă în România, însă românca este recunoscătoare pentru originile sale.

Alexandra Nechita a avut prima expoziție de artă la vârsta de 8 ani, iar acum tablourile sale de artă contemporană se vând în toată lumea. ”Micuța Picasso”s-a stabilit în America în anul 1985 împreună cu părinţii sai, Nicolae şi Viorica, originari din Vaslui.

Tânara este împlinită pe toate planurile, operele sale de artă se vând începând de la 2.000 de dolari, iar printre clienții săi se numără nume celebre, precum: Phil Collins, Lary King, Debra Messing, Oprah sau Andre Agassi. De asemenea, de curând aceasta a primit și un premiu din partea românilor din SUA.

”Această seară a fost una cu adevărat specială. Am fost onorată cu recunoașterea realizărilor mele ca româno-american în domeniul artelor. Sunt mândră să-i arăt fiicei mele că orice este posibil. Că rădăcinile tale sunt totul. Că a fi fată este o superputere. Şi, mai presus de toate, a înţelege că a da înapoi este mai mulțumitor decât a primi”, a postat cea care a fost supranumită Micuţa Picasso.

Românca s-a casătorit cu designerul Dimitry, cel cu care era de mai mulți ani și împreună cu care are și o fetiță, care se pare că îi calcă pe urme.

”Micuța Picasso” este mândră că este româncă

”România pentru mine înseamnă acasă şi întotdeauna a însemnat asta şi ştiu că poate pentru multă lume li se pare că nu-i posibil că-s plecată de la 1 an jumate. De la 1 an jumate, nu de 1 an jumate! Şi încă am accent moldovenesc. Din păcate nu am mai fost de 7 ani, deci să-mi fie mie ruşine, de acord, puteţi să mă bateţi, dar am de gând să revin şi să mă reconectez cu comunitatea română şi cu ţară mea.

Mi se face gură apă când vine vorba de bucătăria românească. Eu am cel mai mare dar din lume, o am pe bunica mea care mă iubeşte nesfârşit, dar pe lângă asta îmi şi găteşte nesfârşit din păcate şi asta e cam greu cu menţinutul taliei, dar încercăm. Iubesc sarmalele, iubesc salată beouf, iubesc tocăniţă. Iubesc orice. Eu sunt enorm de mâncăcioasă”, a povestit Alexandra.