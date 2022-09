Ce facultate a făcut Andreea Esca. Studiile impresionante pe care le-a avut înainte să fie celebră

Toți românii au auzit de Andreea Esca. Emblema PRO TV-ului nu mai are nevoie de nicio descriere. A cucerit imediat audiența, după ce a acceptat oferta conducerii postului de a fi editor-prezentator de știri. Acum în vârstă de 50 de ani, căsătorită cu Alexandre Eram, cu care are doi copii, vedeta își ține viața privată departe de camerele de filmat. Află în rândurile de mai jos un detaliu pe care nu-l știai despre prezentatoarea TV. Ce facultate a făcut Andreea Esca, de fapt.

Andreea Esca este în vârstă de 50 de ani. De peste două decenii, prezintă știrile de la PRO TV. Chiar dacă în prezent este cunoscută de toți românii, prezentatoarea de televiziune a avut parte de un parcurs destul de complex din punct de vedere profesional. Vedeta a făcut publice mai multe detalii legate de facultatea unde a ales să studieze.

Pe vremea când era copil, Andreea Esca a mers la școala sportivă „Emil Racoviță” din București. Aici, și-a terminat cele opt clase, urmând apoi să învețe la Liceul „Gheorghe Lazăr”, tot din Capitală. Mai târziu, tânăra a fost pusă față în față cu alegerea de a-și continua studiile la o universitate.

A încercat să dea la Academia de Studii Economice din București, însă nu a intrat la facultate. Spre surprinderea tatălui său, când a aflat că nu a intrat la specializarea Finanțe-Bănci, Andreea Esca a ales să meargă în vacanță. Numai că toate planurile sale au fost date peste cap de părintele său, care a insistat să se înscrie la o facultate particulară.

„Am dat la ASE. Economie politică știam bine. Problema este că, după ce am învățat discursurile lui Ceaușescu și ce te mai puneau să înveți, Ceaușescu a murit. Am dat după aceea, în ’90, la Finanțe-Bănci și nu am luat, așa că am plecat în vacanță, că era vară.

Tata a înnebunit de nervi, cum să plec dacă nu am intrat la facultate?! Așa că m-a chemat acasă și mi-a zis: vezi că s-a înființat prima facultate particulară în România, se cheamă Athenaeum, tu ai să te duci acolo și ai să dai la drept. Când am ajuns acolo, alături era Facultatea de Jurnalism. Și nu știu să spun de ce, la asta m-am înscris. Și nu știu să spun nici de ce am ales secția de televiziune…”, a declarat Andreea Esca, într-un interviu oferit pentru Revista Tango, în urmă cu mai mult timp.