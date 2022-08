Andreea Esca, nervoasă în public. Vedeta de la PRO TV a fost surprinsă certându-se pe stradă

Andreea Esca, prezentatoarea Știrilor Pro TV, a fost surprinsă într-o stare de nervi și certându-se în plină stradă. Deși la evenimentele mondene este tot timpul cu zâmbetul pe buze sau pe rețelele sociale și la TV, iată că prezentatoarea de știri a avut o reacție mai… înflăcărată pe străzile Capitalei, gesticulând excesiv.

Andreea Esca a fost surprinsă într-o ipostază mai puțin cunoscută publicului larg, obișnuit cu zâmbetul cald și atitudinea fermă a prezentatoarei de știri. Vedeta Pro TV se afla, pesemne, într-un moment de maximă intensitate, gesticulând excesiv și având o mimică a feței specifică unei reacții aprinse, nervoase.

Potrivit Click, Andreea Esca a ieșit la o plimbare prin București, îmbrăcată lejer, așa cum obișnuiește. Ea a fost fotografiată chiar în mijlocul străzii, în timp ce tuna și fulgera, semn că era implicată în dezbaterea unui subiect important pentru ea, care, i-a dat ceva bătăi de cap. Vezi imaginea în galeria foto a articolului!

Deși nu se știe ce anume a supărat-o așa de tare pe Andreea Esca, ce-i drept, domnul și doamna care o însoțeau o priveau și o ascultau cu mare băgare de seamă. Din fericire, după toate gesticulările și grimasele, în cele din urmă, vedeta a schițat și un zâmbet, semn bun mai ales pentru cei care o însoțeau.

Andreea Esca este una dintre cele mai longevive prezențe de pe micul ecran. La cei 49 de ani, prezentatoarea Știrilor Pro TV afișează un look perfect. În urmă cu ceva timp, ea a dezvăluit secretul tenului ei.

„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor.

Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi”, a mărturisit Andreea Esca, în cadrul unui podcast.