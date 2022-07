Ce factură la gaze a primit Aurel Pădureanu în România. Suma este colosală

S-a aflat ce factură la gaze a primit Aurel Pădureanu în România. Suma este una colosală, iar soțul Corneliei Catanga nu știe ce să mai facă pentru a ieși din această situație disperată. Aurel Pădureanu nu este singurul care se confruntă cu această problemă, în situația lui aflându-se foarte mulți români.

Aurel Pădureanu spune că a rămas singur pe lume, după ce Cornelia Catanga a murit anul trecut, făcând o formă gravă de coronavirus. În urma ei a rămas multă tristețe, iar soțul ei este și acum îngenuncheat de pierderea partenerei sale.

Deși s-a scurs mai bine de un an de când Cornelia Catanga l-a părăsit, Aurel Pădureanu nu a putut să se obișnuiască cu ideea că ea nu mai este.

După moartea Corneliei Catanga nimic nu a mai fost la fel pentru Aurel Pădureanu. A rămas fără casa în care a locuit alături de cea care i-a dăruit un fiu, iar acum locuiește cu chirie și încearcă să supraviețuiască de pe o zi pe alta, iar ultimele facturi aproape că l-au îngropat în datorii.

Astfel, Aurel Pădureanu tocmai ce-a primit factura la energie electrică, iar când a văzut cât are de plată pur și simplu a rămas fără cuvinte, pentru că suma este una uriașă.

Aurel Pădureanu are de plătit 8.000 de lei, însă se jură că nu dispune de o asemenea sumă de bani și nici nu are de unde să împrumute, căci după moartea Corneliei Catanga nimeni nu îl mai bagă în seamă, potrivit SpyNews.ro.

În plus, artistul spune că nici măcar nu se justifică suma uriașă de pe factură, pentru că nu a consumat atâta energie electrică.

„Dacă nu aveam un sistem nervos echilibrat, o luam razna. Eu nu știu ce se întâmplă la ora actuală, a scăpat totul de sub control. Eu stau cu chirie și să-mi vină 8.000 lei. Stau la un apartament cu trei camere, în iarnă am dat drumul la un calorifer, două, am înțeles, am plătit și 300 de lei, și 1.000 de lei, dar nu 8.000 de lei.

Unde să mă duc să iau o asemenea sumă de bani? Mă descurc foarte greu. După ce a murit Cornelia, nu a mai rămas nimeni. La ora actuală nu mai funcționează nicio instituție cum trebuie”, a spus Aurel Pădureanu.