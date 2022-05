Dezamăgirea lui Aurel Pădureanu la un an de la moartea Corneliei Catanga. Nu a crezut că e posibil așa ceva

Aurel Pădureanu este în continuare dărâmat de moartea soției sale. Acesta este extrem de dezamăgit din cauza unui detaliu important pentru el. Ce se întâmplă cu celebrul cântăreț la un an de la decesul Corneliei Catanga? Bărbatul nu a crezut că așa ceva se poate întâmpla. Regretata artistă a fost înmormântată anul trecut conform protocolului COVID-19, iar în curând partenerul ei îi va construi un loc de veci așa cum se cuvine.

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga au trăit o poveste de dragoste ca în filme. Cei doi au avut parte de momente triste, dar și de cele mai fericite clipe împreună.

Artistul o plânge acum pe regretata solistă care a plecat prea devreme de pe această lume. Acesta a mărturisit că în curând se va ocupa așa cum se cuvine de locul de veci al vedetei, dar mai are nevoie de puțin timp până să sosească obiectele necesare.

„Aștept să vină marmura, încă nu a sosit, trebuie să apară săptămâna aceasta. Trebuie să trimit lucrarea la cimitir. Am plătit tot, aștept doar să fac lucrarea definitivă.

O să fie frumos așa cum am putut, la micile mele posibilități, alții au zeci de mii de euro. Am făcut cum am putut”, a spus el, pentru ego.ro.