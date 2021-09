Ce făcea Simona Halep cu Ion Caramitru des. Puțini români știu acest detaliu secret despre relația lor

Simona Halep a făcut declarații la revenirea în țară după US Open 2021. Jucătoarea de tenis (13 WTA) a revenit, marți, 7 septembrie, în România, după eliminarea din optimile de finală ale Us Open de la New York. Întoarsă în țara natală pentru a se pregăti pentru cununia civilă cu Toni Iuruc, sportiva româncă a dezvăluit și un detaliu secret despre regretatul actor Ion Caramitru, care s-a stins din viață recent.

Simona Halep a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre regretatul actor Ion Caramitru

Deși era departe de România atunci când au murit Ion Caramitru și canoistul Ivan Patzaichin, Simona Halep este la curent cu ce se întâmplă în țară. Sportiva regretă enorm dispariția celor două personalități importante ale României, la adresa cărora are doar cuvinte de laudă.

Vestea că Ion Caramitru și Ivan Patzaichin au murit a întristat-o enorm pe Simona Halep. Chiar pe aeroport, în fața jurnaliștilor, sportiva noastră a dezvăluit ce făcea cu Ion Caramitru des. Puțini români știu acest detaliu secret despre relația lor. S-a aflat abia acum.

„I-am cunoscut personal, am avut această onoare. Mi-a părut foarte rău, am aflat chiar înainte să intru pe teren (cu Elina Svitolina, n.r.). Dumnezeu să-i odihnească, am pierdut doi oameni valoroși, un fabulos actor și un sportiv care va fi idol și de acum înainte. Îmi pare enorm de rău, asta este viața, e mult mai grea decât credem noi. Mă duceam foarte des la «Dineu cu proști», îmi plăcea. M-am întâlnit cu domnul Caramitru de multe ori să luăm masa. Eram destul de apropiați, îmi pare rău că în ultimii ani nu ne-am mai întâlnit din cauza pandemiei.”, a fost mesajul transmis de Halep la revenirea în țară după US Open 2021.

Sportiva româncă renunță la statutul de domnișoară. Va deveni în curând doamna Iuruc

Cununia civilă a Simonei Halep cu Toni Iuruc va avea loc la data de 15 septembrie, în Constanța. Petrecerea va fi organizată tot în orașul natal al sportivei. Mai exact, în clubul Fratelli din Constanța. Localul este superb și luxos, potrivit pentru o așa petrecere importantă.