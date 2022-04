Ce face Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, când vede străini. Lui Victor Slav nu îi va pica bine deloc

Bianca Drăgușanu are o relație specială cu Sofia, fiica ei, pe care o consideră prietena ei cea mai bună, copil pentru care încearcă mereu să fie un părinte exemplar. Ce gest incredibil face fetița, atunci când se prezintă străinilor. Oare ce ar spune tatăl ei, Victor Slav?

Fiica Biancăi Drăgușanu se mândrește cu mămica ei, lucru pe care-l demonstrează aproape zilnic. Într-un interviu acordat celor de la Cancan, controversatul designer a povestit că micuța Sofia se prezintă străinilor cu numele de familie al mamei sale, deși în actele oficiale, copila are numele tatălui său, Victor Slav.

Bianca Drăgușanu îi este recunoscătoare lui Cătălin Botezatu pentru faptul că a ajutat-o să se lanseze în domeniul modei. Chiar dacă s-au despărțit acum mulți ani, între cele două vedete a rămas o frumoasă relație de prietenie adevărată.

„Fără doar sau poate, omul care m-a adus pe mine în punctul acela să apar în prezența publicului, a fost Cătălin Botezatu. Eu am devenit Bianca, în momentul în care am fost văzută la brațul lui.

El a fost omul care m-a adus în fața presei! Eu nu consider că am ghinion în dragoste, eu consider că am ce vreau eu să am, când nu mă mai regăsesc, eu plec! Viața este ca o călătorie, nimic nu e pentru totdeauna.

Nici dragostea nu e pentru totdeauna, nici nimic! Am avut momente în viața mea când credeam că este pentru totdeauna. Diamantele sunt pentru totdeauna!”, a completat fosta prezentatoare TV.