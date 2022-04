De ce a apărut Bianca Drăgușanu plină de vânătăi. Ce a pățit vedeta, de fapt

Bianca Drăgușanu și-a surprins, din nou, fanii de pe Instagram cu cea mai recentă fotografie distribuită. Celebra blondină a apărut cu vânătăi pe mână. Deși prietenii săi virtuali s-au îngrijorat, iată ce a pățit, de fapt, controversatul designer.

Bianca Drăgușanu a dovedit, de-a lungul timpului, că este o femeie puternică și cu un psihic tare, reușind să treacă peste cele mai mari greutăți ale vieții, cu brio.

Fosta prezentatoare TV crede în egalitatea dintre bărbați și femei, inclusiv cea fizică, motiv pentru care nu se dă în lături atunci când vine vorba de a se apăra împotriva violenței fizice.

Are un fizic impecabil, un trup sculptat rezultat în urma unor eforturi considerabile pe care Bianca Dragăușanu le depune aproape zilnic, în sala de fitness.

Pentru că nu spune pas și luptelor fizice împotriva bărbaților, controversatul designer ia lecții de autoapărare, pentru a fi pregătită de orice chiar și în momentele în care devine vulnerabilă.

De aceea, vedeta s-a pozat după antrenamentul de forță, iar fanii de pe Instagram s-au îngrijorat atunci când blondina a apărut cu vânătăi pe mână. Din fericire, ar fi vorba doar despre un antrenament puțin mai solicitant de la lecțiile de autoapărare, Bianca fiind teafără și nevătămată.

Reamintim faptul că diva a suferit, în trecut, agresiuni fizice din partea fostului ei soț, Alex Bodi, motiv pentru care blondina își ia toate măsurile necesare pentru ca niciodată să nu mai fie pusă într-o asemenea situație nefericită.

De Paște, Bianca Drăgușanu plănuia să plece în Dubai, dar problemele de sănătate ale fiicei sale, Sofia, au împiedicat-o să călătorească.

Deși, acum, cea mică se simte mult mai bine, Bianca a mărturisit că s-a confruntat cu febră și dureri în gât. Vedeta nu s-a dus la spital, ci s-a tratat acasă.

„Nu știam ce să-i mai fac. M-am aplecat asupra ei și m-am rugat să se facă ea bine și să-mi transmită mie starea ei. Sofia e ok acum, eu am dureri mari în gât, abia vorbesc și am făcut și febră.

Nu am fost la medic, pentru că de fiecare dată știu cum să mă tratez. Acum sunt pe antibiotice. Astfel că, a trebuit să renunț la vacanța din Dubai. Vom petrece Paștele în familie, nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Dar vom merge în Dubai săptămâna viitoare.”, ne-a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru playtech.ro.