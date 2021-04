Ce face Smiley ca să își liniștească fiica. Josephine e o norocoasă, tăticul ei este deja expert VIDEO

Smiley s-a obișnuit deja cu viața de proaspăt tătic și a descoperit câteva trucuri pentru a-l ajuta în timpul momentelor strânse cu ușa. Cum reușește cunoscutul prezentator de la „Românii au talent” să o liniștească pe Josephine?

Smiley este de-a dreptul emoționat de tot ce presupune viața de părinte. Cunoscutul artist cunoaște trăirile supreme atunci când o ține pe brațe pe fiica sa. Pandemia l-a adus mai aproape de familie decât a fost vreodată, iar evenimentele lipsă au devenit chiar o bucurie pentru acesta pentru că poate să fie prezent în viața fiicei sale care a venit pe lume în urmă cu puțin timp.

Chiar Gina Pistol a mărturisit că artistul se implică foarte mult în sarcinile pe care le are în casă, dar este de ajutor în special când vine vorba despre micuța lor. Cunoscutul prezentator de televiziune și-a descoperit exact lucrul la care este expert:

“Gina este cu alăptatul, este maestră în schimbarea scutecului, eu nu. Eu mă ocup de hrănirea cu biberonul, de râgâială, deci, sunt expert aici, sunt omul de la gaze, cu liniștitul, îi mai cânt”, a detaliat vedeta în emisiunea 8, 8 și ceva, FIX cu Smiley de pe canalul oficial.

Alături de el s-au aflat unul din cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc format din Pavel și Anca Bartoș. Cei doi se iubesc deja de mulți ani și au împreună trei fetițe – Sofia (4 ani și jumătate), Rita (10 ani) și Eva (14 ani). Ediția recentă care l-a avut în prim-plan și pe colegul său de la emisiunea de talente a avut titlul: „Reteta fericirii in familie cu Anca si Pavel Bartos + Costel”.

„Primele două săptămâni au fost groaznice. Nu vreau să par mama perfectă. Nu îmi dădeam seama ce mi se întâmplă (…). Oricum, mare noroc am cu Andrei. Pentru că îmi este de mare ajutor, se descurcă foarte bine. Are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu îl aveam pe el, cred că mintea mea o lua grav pe păpușoi. Asta e fața mea după ce am dormit 5 ore. Nu știu ce zi a săptămânii este, nici nu mă interesează. Este o viață haotică. Furtuna hormonală care te lasă răvășită, te uiți în oglindă și nu te recunoști, e dureros când plânge și nu știi ce să-i faci că să-i alini suferința. Toate aceste lucruri m-au epuizat fizic și psihic”

Gina Pistol (Sursa: insta story)