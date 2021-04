‘A ajuns un vibrator unde nu trebuia’. Smiley a râs în hohote la Pro TV

Deși cu un bagaj emoțional răvășitor și o experiență terifiantă în străinătate, o concurentă de 20 de ani a pășit în culisele show-ului ”Românii au talent” zâmbind. Cei care au ajutat-o să prindă glas au fost moderatorii Smiley și Pavel Bartoș. Relatarea concurentei i-a făcut pe cei doi să râdă în hohote.

Andreea Boanță, în vârstă de 20 de ani, din Bacău, comuna Mărgineni, este agent call-center în limba italiană. A stat în Italia vreme de trei ani, alături de părinții ei, apoi s-a întors în România pentru că se simțea pierdută acolo, din cauza atitudinilor celor din jur. În tot acest timp, a compus, muzica fiind pasiunea care o alina printre străini. Tot ea a adus-o și la ”Românii au talent”, afirmând că s-a înscris la acest show în semn de respect pentru românii care își părăsesc țara.

„Am terminat o școală profesională în Italia. La 16 ani am plecat cu părinții acolo. Ei erau deja acolo. Eu am crescut cu bunica și fratele meu. Părinții mei au plecat în străinătate pentru că în țară nu mai aveau ce face. Pur și simplu nu mai aveau bani să ne întrețină. Tata a plecat și l-a urmat mama la un an. Și acum îmi amintesc când ne-a spus că pleacă pentru o lună, să nu ne facem griji, și nu s-a mai întors nici azi. E greu ca copil să crești fără părinți, cu toate că bunica ne-a oferit de toate. Lipsa părintelui se simte.

În 2016 am decis să plec și eu și fratele meu, ca să formăm o familie, dar pot spune că e cel mai mare regret al meu. Am văzut cum sunt văzuți românii și cum sunt tratați. Deși nu le-a greșit cu nimic, se vedea în privirile lor că își schimbau privirea când le spuneam că sunt româncă. Ajunsesem să mă întrebe lumea și eu să nu răspund. Mă simțeam izolată, singură. Sunt aici ca semn de respect pentru cei plecați în străinătate, pentru că am fost acolo și am văzut ce înseamnă să fii tratat urât pentru că ești român”, a povestit tânăra.

