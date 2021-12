Ce face Simona Halep imediat dupa Crăciun. Ăsta da devotament total!

Ce face Simona Halep imediat dupa Crăciun. Fostul lider mondial e hotărâtă să aibă un parcurs bun la primul Grand Slam al anului ce va avea loc între 17-30 ianuarie. Pentru asta, numărul 20 mondial va participa la două turnee pregătitoare, ce se vor desfășura tot pe continentului de la Antipozi. Iar Simona Halep vrea să intre cât mai curând în atmosfera verii australiene.

Ce face Simona Halep imediat dupa Crăciun. Fostul lider mondial e nerăbdătoare să intre „în pâinea” noului sezon. După un 2021 dezamăgitor, din cauza accidentărilor, actualul număr 20 mondial speră să-și ia revanșa în 2022. Simona Halep s-a pregătit zilnic în București, după ce a ales să nu mai participe la turneul demonstrativ din Africa de Sud.

Simona Halep a rămas îngrijorată de apariția variantei Omicron a Covid-19, acest lucru determinând-o să nu se mai deplaseze în Africa de Sud.

„Nu mai particip la niciun turneu! Stau acasă. Mă antrenez în București, nu plec. Doar în weekend, să mă relaxez. Sunt schimbări de la zi la zi, dar mai este o lună până la Australian Open. Sper să dispară carantina, nu-mi place deloc! M-ar încurca mental!

Am crezut că scăpăm de virus, dar a apărut această nouă versiune, care ne-a debusolat puțin. Am înțeles că nu este atât de periculoasă, din câte am citit. Sper să terminăm cu tot în viitorul apropiat, e stresant pentru toată lumea”, a spus Simona Halep, citată de prosport.ro.